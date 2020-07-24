В торговых центрах разрешили открыть фудкорты

Фудкорты и кафе в торговых центрах Владимирской области могут приступить к работе. Снятие очередных ограничений, введенных из-за распространения коронавируса, стало возможным при переходе на второй этап. «Белый дом» подчеркивает, что главным условием открытия является соблюдение строгих санитарных норм, установленных Роспотребнадзором. Указ вступит в силу, как только будет опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Ряд введенных ограничений в торговых центрах сохраняется.

Однако в торговых центрах все еще действует запрет на работу досуговых и развлекательных центров, вендинговых аппаратов, кинотеатров, детских игровых зон и мест отдыха, включая лавки и стулья. Все еще нельзя проводить промоакции.

О начале второго этапа снятия ограничений сегодня утром объявил губернатор. Накануне стало известно об открытии детских садов и разрешении на проведение культурно-просветительских мероприятий на открытом воздухе.

Как пережил пандемию торговый комплекс «Мегаторг», «Призыву» рассказала генеральный директор «Аби Молл» Екатерина Корякова. Интервью можно почитать здесь.

Елена Пляскина

Фото: shopandmall.ru