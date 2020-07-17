В Okko теперь можно использовать Бонусы СПАСИБО от Сбербанка

Мультимедийный сервис Okko и программа лояльности «Спасибо от Сбербанка» объявляют о расширении сотрудничества – теперь пользователи могут списывать бонусы СПАСИБО на покупки подписок и просмотр контента в Okko.

Все участники программы лояльности смогут обменять накопленные бонусы СПАСИБО на скидку до 99% при оплате услуг Оkko. Опция доступна на Smart TV, вышедших после 2015 года, и на okko.tv.

Кроме того, оплачивая покупки в Okko картами Visa Platinum, Visa Gold, Visa Infinite, Mastercard Platinum, Mastercard Gold, Mastercard World Black, клиенты Сбербанка получат 5% бонусов СПАСИБО. Владельцы других карт Сбербанка получат 3% бонусов СПАСИБО.

Андрей Писарев, генеральный директор оператора программы «Спасибо от Сбербанка».

«Мультимедийные сервисы в сегодняшних реалиях пользуются особым спросом среди наших участников. Мы рады, что внутри экосистемы Сбербанка мы находим единство с партнёрами в желании предложить клиентам всё больше актуальных акций с использованием бонусов СПАСИБО. Уверен, совместно с Оkko мы на этом не остановимся и сделаем ещё много новых интересных коллабораций».

Яна Бардинцева, генеральный директор мультимедийного сервиса Okko:

«Okko всегда с энтузиазмом смотрит на партнёрство с другими компаниями, входящими в экосистему Сбербанка. Коллаборация с программой лояльности «Спасибо от Сбербанка» открывает новые возможности для клиентов Okko. Теперь 62 000 фильмов, сериалов, образовательных программ, мультфильмов и видео из сферы культуры стали ещё более доступными»

Фото: plusworld.ru