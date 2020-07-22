В Чамерево восстанавливают храм после удара молнии

Спасо-Преображенский храм в селе Чамерево, пострадавший от стихии, начали восстанавливать. Молния ударила в колокольню церкви вечером 14 июля. По утверждению прихожан, возникло ощущение, что началась война – по храму было несколько попаданий. Электрический разряд прошел через металлические крепления, поэтому разрушения были и внутри. Замкнуло проводку, вышли из строя газовый котел и сигнализация. А главной угрозой стало возможное обрушение купола. На его ремонт ещё недавно было потрачено около 300 тысяч рублей.

Местную святыню восстанавливают всем селом.

— Барабан купола был достаточно разбит, и трещины пошли по всему кругу. Мы начали собирать людей, всех, кто сможет помочь. Весь материал нам бесплатно предоставили чамеревские предприниматели. Буквально через два дня у нас уже были готовы леса, — рассказал «Призыву» староста храма Александр Прохоров. – Люди приносили пожертвования, кто сколько сможет — по 100 по 200 рублей. А денег на ремонт потребуется немало.

Электричество в храме есть, службы ведутся в обычном режиме. Только вход для прихожан на время ремонта открыли другой, более безопасный. Настоятель храма отец Виктор уверен, что, несмотря на причинённый ущерб, посланное испытание можно принимать с благодарностью. Потому что в такую сильную грозу никто не пострадал, высокая колокольня взяла сильнейшие электрические разряды на себя.

— В этот трудный момент было приятно осознать, что мы не одни, мы все сплотились. И прихожане, и просто неравнодушные люди, которые отозвались на эту беду, — говорит настоятель храма священник Виктор Павельев. – Потом никто не знает, если бы не было этого высокого храма, куда бы попала молния и что было бы дальше. Свидетели той грозы видели, как часть молнии попала на трансформатор, другая ушла по проводам и у некоторых жителей сгорела вся проводка. Но пожара ни у кого не случилось, а это чудо!

После укрепления лесов необходимо будет восстанавливать «стакан», на котором держится купол с крестом. Придется нанимать вышку, а приезд крана стоит больше 20 тысяч рублей. К слову, материальную помощь храму готова оказать Владимирская епархия. Проектировщики и архитекторы уже приезжали на место и дали селянам рекомендации, как правильно восстановить кладку.

Ранее «Призыв» сообщал о том, что чудотворная икона Казанской Божией Матери до сих пор хранится в Вязниках.

Татьяна Данилова

Фото жителей с.Чамерево