Утки нарушили правила дорожного движения в центре Владимира

Владимирские автомобилисты проявили сознательность и пропустили переходивший дорогу выводок уток. Ни одна птица в результате прогулки не пострадала. При этом правилами дорожного движения пернатые пренебрегли. Передвигались по оживленном участку пути в самом центре города не по «зебре». Если бы не водители, которые вовремя сбросили скорость, беды не миновать.

Вежливый поступок автомобилистов попал на камеру видеорегистратора.





Оживленное движение на проспекте Ленина приходилось останавливать и в прошлом году. Дикие птицы решили перейти дорогу со стороны бизнес-центра на Студеной горе. Тогда, чтобы предупредить водителей об утке с детьми, на проезжую часть вышли люди. На пару минут неравнодушные жители Владимира перекрыли проезд и пропустили выводок. Милые кадры выложили в популярном городском паблике.

Выводок, которому организовали зеленый коридор, быстро спрятался в кустах со стороны детской стоматологии. Скорее всего, именно там у пернатых кормовая база. И город для них — давно привычная среда обитания.

— Эти утки уже совсем освоились в городе. Они, как мы знаем, даже зимой не хотят улетать, — рассказал «Призыв ТВ» старший научный сотрудник Института экологии и биологии ВлГУ Руслан Жуков. — Если утка эта все время ходит по этому маршруту, значит, у нее есть кормовая база. Поэтому они там и появляются регулярно.

Ранее «Призыв» сообщал, что к людям вышли голодные лисята.

Полина Тарбеева

Фото: ptzgovorit.ru

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