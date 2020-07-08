Ушёл из жизни директор СМУ-33 Максим Курцев

В строительной отрасли Владимира — большая утрата: ушёл из жизни Максим Александрович Курцев, директор ООО «Специализированный застройщик СМУ-33». Он был ярким представителем строительной династии. Его отец Александр Иванович возводил такие важные объекты в областном центре, как ВлГУ, концертный зал имени Танеева, областной драматический театр, гостиницу «Заря» и многие другие. А под руководством его сына, Максима Александровича, СМУ-33 ввело в строй тысячи квадратных метров жилья и объектов капитального строительства по всему Владимиру. На момент ухода из жизни Максиму Александровичу было всего 42 года. Публикуем некролог, составленный его коллегами.

7 июля 2020 г. на 43-м году ушел из жизни директор ООО Специализированный застройщик СМУ – 33

Максим Александрович Курцев

М.А. Курцев родился 28 ноября 1977 года во Владимире в семье известного владимирского строителя А.И. Курцева. Получил юридическое образование, служил в органах внутренних дел, отмечался благодарностями за добросовестное исполнение служебного долга.

Впоследствии, уважая семейные традиции, Максим Александрович посвятил свою профессиональную жизнь строительству и достойно продолжил строительную династию семьи Курцевых. С 2016 года Максим Александрович возглавил одну из старейших и надежных строительных компаний области СМУ-33.

Он всегда был добрым, отзывчивым и неравнодушным ко всем, кто обращался к нему за помощью. Прекрасный семьянин и сильный руководитель.

Коллектив сотрудников выражает глубокие и искренние соболезнования родным и близким.

Прощание состоится 09 июля в 11-30 в Успенском соборе Свято-Успенского Княгинина монастыря по адресу: г. Владимир, ул. Княгинин монастырь, 37А.