Ущерб торговли от пандемии оценил Владимирстат

Владимирстат подсчитал потери торгового бизнеса во Владимирской области от пандемии COVID-19. Самым провальным оказался апрель 2020-го. Оборот розничной торговли тогда упал до 18 миллиардов рублей, что на 25% ниже показателей предыдущего месяца. В мае было улучшение, но оборот всё же остался на 7% меньше аналогичного периода прошлого года. Но это общие показатели: если посмотреть структуру товаров, то выйдет, что непродовольственных в период разгула коронавируса закупали, естественно, меньше, а вот еды — больше.

В пандемию владимирцы сделали упор на закупку продуктов питания.

За пять месяцев на 26% выросли продажи говядины и свинины, на 24% сливочного масла, на 15% молока и сыра, сообщил Владимирстат. Подскочили объёмы продаж соли — на 42%. Мыла (хоть это и не пищевой продукт, но необходим во время длительного пребывания дома) тоже закупили больше — на 33%. В статистике нашли отражение первые недели жизни владимирцев после введения в регионе режима повышенной готовности, когда ринулись в торговые точки скупать товары впрок.

— На продовольственные товары мы всегда тратим больше, чем на промышленные товары. В январе — мае 2020 года в условиях карантинных ограничений диспропорция стала ещё значительнее — 54,5% от всего оборота розничной торговли, у непродовольственных товаров — 45,5%. Пищевых продуктов продано на 4,2% больше, чем в прошлом году, — сообщили эксперты Владимирстата.

Кроме того, Владимирстат заметил повышенный интерес жителей региона к онлайн-покупкам. За первые пять месяцев 2020 года продажи через Интернет выросли в 3 раза по сравнению с прошлым годом. Почти треть владимирцев для покупок пользовались почтой или заказами по виртуальной сети. Чаще всего онлайн приобретали бытовую технику, электронику, одежду и обувь.

Ещё одна особенность нынешнего года. Продолжается тенденция к сокращению числа ярмарок и рынков. Сейчас 95,6% всего объема розничной торговли приходится на стационарные объекты — магазины и торговые центры. Причем в этой сфере становится все меньше ИП и мелких фирм. На смену палаткам приходят супермаркеты, а торговым секциям на рынке — сетевые комплексы и гипермаркеты.

Как «Призыв» сообщал ранее, торговый комплекс «Мегаторг» сумел сохранить всех своих арендаторов. Брендовые магазины одежды и обуви, а также маркеты парфюмерии и косметики уже открыты.

Анна Тумановская

Фото «Призыва»