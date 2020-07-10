Ураган сорвал крыши у двух домов в Кольчугино

Кровли двух пятиэтажных домов на улице Ломако в Кольчугино серьезно пострадали из-за сильного ветра, обрушившегося в ночь с 8 на 9 июля. К счастью, никто не пострадал. В общей сложности из-за разгула стихии повреждено около 800 квадратных метров кровли. В доме №12 ветром сорвано не менее 80 процентов покрытия. Соседний дом №16 пострадал меньше: повреждено только 30 процентов кровли, сообщает пресс-служба «Белого дома».
Крыши пятиэтажек металлические, имеют двускатную конструкцию.
На место происшествия накануне выехал врио заместителя главы региона Роман Годунин. Также там работают сводные оценочные комиссии администрации Кольчугинского района, Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Владимирской области, сотрудники департамента ЖКХ области, представители управляющей компании. Специалисты устанавливают размер повреждений, а также сумму нанесённого ураганом ущерба.
—По результатам проверки будет составлена смета, в ближайшее время определён график проведения работ. Администрация Владимирской области окажет всестороннюю помощь муниципалитету, чтобы в кратчайшие сроки восстановить кровлю домов, – прокомментировал ситуацию Роман Годунин.
Ранее «Призыв» сообщал, что из-за прохождения по территории региона грозового фронта с сильным ливнем и порывистым ветром было нарушено электроснабжение в населенных пунктах нескольких районов области.
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