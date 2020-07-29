Управляющий Владимирским отделением Сбербанка Андрей Черкашин: такой выгодной как сейчас ипотека в России еще не была

Рынок кредитования оживает после повсеместной самоизоляции. Жизнь россиян возвращается в привычное русло, спрос на товары и услуги растет, гражданам стали снова интересны кредиты. Интерес к заемным средствам подогревает снижение ключевой ставки ЦБ РФ до исторически низкого уровня – ипотека, потребительские кредиты и ссуды на учебу никогда еще не выглядели так привлекательно. Чтобы узнать все подробности, мы поговорили с управляющим Владимирским отделением Сбербанка Андреем Черкашиным.

— Андрей Александрович, руководство «Дом.Клик» заявило о росте числа заявок на ипотеку в июне в 2 раза? С чем Вы это связываете?

Сейчас жилищные кредиты еще доступнее. Нам важно помочь клиентам решить их квартирные вопросы. Поэтому мы продолжаем снижать ставки по ипотеке. Первый виток снижения сразу на 0,8% случился в мае. На днях мы сократили ставку еще на 0,5%. А чуть позже снизили требования к первоначальному взносу. Можно смело заявить, что такой выгодной как сейчас ипотека в России еще не была.

— А если на желаемую квартиру нет скидок от застройщика?

— Ставки на ипотеку в Сбербанке начинаются от 4,7%, если регистрировать сделку в электронном виде. У нас множество различных программ, где каждый найдет себе что-то свое. Посмотреть все актуальные ставки и даже присмотреть новую квартиру вы можете прямо сейчас на сайте «Дом.Клик» или в мобильном приложении с аналогичным названием. Сделано очень удобно: имея на руках смартфон вы буквально за полчаса можете получить одобрение по ипотеке.

Если же вернуться к ставкам, то по программе «Господдержка 2020» на покупку квартиры в новостройке всем россиянам даются ставки от 6,1% при регистрации сделки в электронном виде. Программа продлится до 1 ноября 2020 года. Поэтому лучше поторопиться.

— В чем особенность «ДомКлика», и почему при оформлении через сайт выходит дешевле?

С помощью «ДомКлика» мы не только быстро и качественно предоставляем услуги по подбору и покупке жилья, но и экономим деньги клиента. Мы не видим смысла брать с человека такую же сумму, при оформлении сделки в офисе: процессы автоматизированы, издержек меньше. Это и помогает делать хорошие скидки для наших клиентов. До февраля 2021 года при оформлении сделки с использованием сервиса «Электронная регистрация» клиент получает скидку в 0,3%. И в отношении ипотеки – это не мало.

Кстати, с 1 июля наш сервис помогает не только подобрать, продать, сдать или взять в аренду недвижимость, но и оценить новостройки. Житель любой точки

России сможет познакомиться с актуальными программами, узнать о скидках от застройщиков и в итоге сэкономить на покупке жилья до 10%.

— Расскажите подробнее, как это работает?

— Вы скачиваете мобильное приложение или открываете сайт «ДомКлик», проходите регистрацию по номеру телефона. Это занимает не более минуты. Далее подгружаете нужные документы – фотографии паспорта, сведения о доходах, подтверждение занятости, выбираете, какое жилье вам нужно. Выбор у нас огромный – от постройки частного дома в деревне до покупки студии в мегаполисе. Получаете одобрение ипотеки и тут же приступаете к поискам жилья-мечты.

В этом же приложении вводите необходимые параметры, и умная система подбирает лучший для вас вариант. Кстати, тут же вы можете связаться не только с сотрудником банка, но и с застройщиком, уточнить важные моменты, записаться на просмотр квартиры.

Сейчас через «ДомКлик» работают более 700 крупных застройщиков России, к покупке доступны квартиры в 1000 жилых комплексах по всей стране.

— Низкие ставки – это хорошо. Но до сих пор многие россияне не могут себе позволить ипотеку из-за того, что пока что не накопили на первоначальный взнос. Как быть им?

— Для зарплатных клиентов банка мы снизили первоначальный взнос с 15 до 10%. Для клиентов без подтверждения дохода и занятости – до 30%.

Важно подчеркнуть, что минимальный взнос можно использовать как при покупке новостроек, так и вторичного фонда. Исключение составляют госпрограммы, военная ипотека и загородная недвижимость.

Теперь жители нашего региона, которые планировали копить на первоначальный взнос год или два, смогут смело обратиться к нам и приступить к оформлению документов. А те люди, что уже присматривали жилье по своему бюджету, смогут позволить себе квартиру подороже и получше. Мы надеемся, что снижение первоначального взноса позволит нашим клиентам быстрее обзавестись собственным жильем уже сейчас на выгодных условиях.

— Насколько популярны жилищные кредиты среди жителей нашего региона? Какие суммы берут жители Владимирской области в Сбербанке и как быстро погашают?

Ипотека – один из популярных продуктов. С начала года во Владимирской области Сбербанк выдал более 2300 жилищных кредитов на общую сумму более 3,4 млрд рублей.

Средний чек ипотечного кредита в этом году составляет 1,4 млн рублей. Что касается срока жизни кредита, большинство наших заемщиков погашают ипотеку гораздо раньше выбранного срока – в среднем, по нашему региону эта цифра составляет 4,2 года.

— Собственное жилье – это, конечно, важнейшее решение, которое мы принимаем всего несколько раз в жизни. А что с образованием, поможете ли вы покорить эту вершину – родителям и вчерашним школьникам?

— У нас есть замечательный продукт, который называется кредит на образование с государственной поддержкой. Он поможет родителям, которые хотят, чтобы их дети получили лучшее образование, но не имеют возможности оплатить всю сумму сразу. Важно, что такой кредит могут взять как родители, так и сам студент. График платежей крайне щадящий. В первый год можно погасить только 40% от начисленного объема. Во второй год – 60%. С третьего года обучения студент или его родители начинают выплачивать уже тело долга. Мы даем людям возможность выплатить основную сумму долга уже после трудоустройства, когда человек встанет на ноги и начнет сам зарабатывать.

— На каких условиях действует образовательный кредит?

Важно подчеркнуть, что программа работает не только для студентов вузов, но и учащихся в колледжах. Важно, чтобы учебное заведение было зарегистрировано в России и имело государственную лицензию. Субсидирование части процентной ставки берет на себя государство. В итоге ставка на образовательный кредит составляет всего 8,5% годовых.

Важно подчеркнуть: этот кредит можно оформить в одном регионе, а платить по нему в другом. Программа работает и для очников, и для заочников.

— Нужен ли первоначальный взнос для таких кредитов?

— Нет, никакого первоначального взноса. У человека есть более 10 лет с начала обучения, чтобы выплатить этот кредит. Кстати, если бывший студент встанет на ноги раньше и накопит нужную сумму, плата за досрочное погашение не взымается.

— Что нужно для оформления такого кредита?

— Во-первых, договор об оказании платных образовательных услуг. Банк будет перечислять деньги сразу учебному заведению. Остальной набор стандартный: заявление, паспорт, справка о временной регистрации, если студент переезжает учиться в другой город.

— А как быть тем выпускникам, которым исполнится 18 только осенью или зимой?

— В этом случае банку понадобится согласие его родителей. В частности, паспорта его представителей, разрешение органов опеки на заключение кредитного договора, свидетельство о рождении. И заявление на этот кредит будут писать уже родители, а не сам абитуриент.

Мы полагаем, что наличие финансовых обязательств стимулируют студента учиться хорошо. Если же его отчисляют, Минобразование перестает субсидировать кредит, и ставка становится выше.

Познакомиться со всеми условиями программы всегда можно на сайте Сбербанка.

— А как обстоят дела с другими кредитами во Владимирской области? На что берут кредиты?

С начала года Сбербанк выдал жителям региона около 30 тысяч потребительских кредитов на сумму свыше 6,1 млрд рублей. Средний чек потребительского кредита за этот период во Владимирской области — 206 тысяч рублей.

Если вернуться к вопросу о том, на что берут, то это ремонт, покупка дачного участка, приобретение автомобиля или оплата какого-то важного события. Ставки на потребительские кредиты на любые цели стартуют от 11,9% годовых.

Мы способны выдать человеку деньги уже через несколько минут после обращения. Заявку можно оформить в Сбербанк Онлайн, средства придут на карту. Никаких лишних документов, все быстро и просто.

Еще проще ситуация обстоит с кредитными картами. Их можно также заказать онлайн и даже не забирать из банка: карта отразится в мобильном приложении Сбербанка, ее можно привязать к телефону и начать активно пользоваться. Безлимитный период действует 50 дней.