Учреждения дополнительного образования для детей возобновляют работу

Учреждениям дополнительного образования для детей официально разрешили работать. Т.е. кружки, студии и центры во Владимирской области могут снова открыться. Ранее многие из них работали дистанционно. Соответствующие изменения внесены в указы от 17.03.2020 № 38 «О введении режима повышенной готовности» и от 12.05.2020 № 127 «О приостановлении и ограничении деятельности организаций и индивидуальных предпринимателей». Документы опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации.

Главное требование — ограничение числа обучающихся.

Согласно последнему документу наполняемость групп не должна превышать 70% от обычного числа детей. То же требование касается и учреждений дополнительного образования для взрослых, которым разрешили работать на прошлой неделе.

Ранее «Призыв» сообщал, какие ограничения, введенные из-за коронавируса, были сняты в регионе за последнее время. Власти разрешили работать детским садам, кафе и ресторанам, фудкортам в непродовольственных торговых центрах, гостиницам и базам отдыха. Теперь можно проводить культурно-просветительские мероприятия на открытом воздухе.

Елена Пляскина

Фото: novpokolenie.com.ua