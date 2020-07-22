Туристы смогут получить компенсацию за отдых в России

Туристы, решившие в этом году отдохнуть в ряде регионов России, в том числе и во Владимирской области, смогут частично компенсировать затраченные на поездку деньги. При этом обязательным условием для получения бонуса является выбор направления из списка, составленного Ростуризмом. Летом 2020 года в перечень были включены 45 регионов страны. Размер компенсаций составит от 5 до 15 тысяч рублей. На эти цели правительство выделит 15 млрд рублей. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, пишет «Интерфакс».

— На прошлой неделе правительство приняло решение выделить дополнительно еще 15 млрд рублей на развитие внутреннего туризма. Эти деньги пойдут на частичную компенсацию расходов людям, которые до конца этого года решат отдохнуть в российских регионах, — сказал премьер-министр, выступая в среду в Госдуме с отчетом о работе правительства за минувший год.

Размер кэшбэка составит от 5 до 15 тысяч рублей.

Чтобы получить от государства компенсацию, стоимость тура должна быть не меньше 25 тысяч рублей, а продолжительность поездки — не менее 5 ночей. За тур стоимостью не менее 25 тысяч рублей можно будет получить 5 тысяч рублей, от 50 тысяч — 10 тысяч рублей, а от 75 тысяч— 15 тысяч рублей. Всего таким образом Ростуризм рассчитывает субсидировать более 2 млн турпоездок. Программа будет запущена уже в августе 2020 года.

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Ольга Ефремова

Фото «Призыва»