Суздаль

Туристы смогут получить компенсацию за отдых в России

Размер кэшбэка составит от 5 до 15 тысяч рублей

Туристы, решившие в этом году отдохнуть в ряде регионов России, в том числе и во Владимирской области, смогут частично компенсировать затраченные на поездку деньги. При этом обязательным условием для получения бонуса является выбор направления из списка, составленного Ростуризмом. Летом 2020 года в перечень были включены 45 регионов страны. Размер компенсаций составит от 5 до 15 тысяч рублей. На эти цели правительство выделит 15 млрд рублей. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, пишет «Интерфакс».

На прошлой неделе правительство приняло решение выделить дополнительно еще 15 млрд рублей на развитие внутреннего туризма. Эти деньги пойдут на частичную компенсацию расходов людям, которые до конца этого года решат отдохнуть в российских регионах, — сказал премьер-министр, выступая в среду в Госдуме с отчетом о работе правительства за минувший год.

Размер кэшбэка составит от 5 до 15 тысяч рублей.

Чтобы получить от государства компенсацию, стоимость тура должна быть не меньше 25 тысяч рублей, а продолжительность поездки — не менее 5 ночей. За тур стоимостью не менее 25 тысяч рублей можно будет получить 5 тысяч рублей, от 50 тысяч — 10 тысяч рублей, а от 75 тысяч— 15 тысяч рублей. Всего таким образом Ростуризм рассчитывает субсидировать более 2 млн турпоездок. Программа будет запущена уже в августе 2020 года.

Ранее «Призыв» сообщал, что актер, сыгравший Кузьмича, стал голосом аудиогида по Музею деревянного зодчества в Суздале.

Ольга Ефремова 

Фото «Призыва»

 

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