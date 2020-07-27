Турист отсудил 400 тысяч рублей за сорванную поездку во Вьетнам

Житель Мурома вернул через суд деньги за несостоявшийся отдых во Вьетнаме. Чтобы добиться справедливости, у туриста ушло 2 года. Муромлянин приобрел дорогостоящую путевку для себя и своей семьи в октябре 2018 года, за неё он отдал более 300 тысяч рублей. Тур был куплен в туристическом агентстве, которое работало с франчайзинговой сетью ООО «РоссТур» на основании партнерского соглашения. Через две недели в личном кабинете компании «РоссТур» появилось сообщение об аннулировании туроператором ООО «Регион Туризм» заявки истца в одностороннем порядке.

ООО «РуссТур» в тот же день исключили из реестра туроператоров.

Турагентство, где муромлянин купил путевку, попыталось помочь вернуть деньги, но получило ответ, что туры не были забронированы. В выплате страхового возмещения мужчине тоже отказали. Тогда он обратился в суд. Там удалось доказать связь между деятельностью ООО «РуссТур» и туроператором ООО «Регион Туризм».

— Суд пришел к выводу о том, что туристский продукт был сформирован туроператором ООО «Регион Туризм», в связи с чем доводы представителя ответчика — ООО «Регион Туризм» о том, что заявка на бронирование туристических услуг для истца в компанию не поступала, оплата за предоставление каких-либо услуг не перечислялась, суд нашел несостоятельными, — сообщает Владимирский областной суд.

Решением Муромского городского суда требования истца были удовлетворены частично.

В его пользу взыскали деньги за тур в размере более 280 тысяч рублей (19,8 тысячи рублей истцу вернуло турагентство), а также компенсацию морального вреда 1 тысячу рублей и штраф в размере 140,7 тысячи рублей. Туроператор попытался обжаловал решение, но Владимирский областной суд оставил его без изменений.

Ранее «Призыв» сообщал, что туристы, решившие в этом году отдохнуть в ряде регионов России, смогут частично компенсировать затраченные на поездку деньги.

Ольга Ефремова

Фото: travel-wiki.ru