Турагентствам разрешили продавать туры по Владимирской области

Еще одно ограничение решили снять во Владимирской области. Оно касается деятельности турагентств. Теперь разрешено реализовывать туристический продукт, связанный «с перевозкой, размещением, экскурсионным обслуживанием на территории 33-го региона». Соответствующие изменения внесены в указ от 12.05.2020 № 127 «О приостановлении и ограничении деятельности организаций и индивидуальных предпринимателей». Т.е. регион готов снова принимать организованные группы туристов. Это стало возможным благодаря переходу на второй этап снятия ограничений по COVID-19.

Офисы турагентств открылись еще 29 июня, до этого они могли работать только дистанционно. Было разрешено продавать путевки исключительно по российским направлениям. Имелись ввиду регионы, где сняты ограничения и благоприятная санитарно-эпидемиологическая обстановка по коронавирусу. Теперь к ним присоединилась и Владимирская область. Но остался один вопрос: как размещать организованные группы туристов, ведь официально в гостиницы, апарт-отели и базы отдыха можно заселять только местных жителей или командировочных с необходимыми документами?

Ранее «Призыв» рассказывал об ограничениях, которые продолжают действовать в больницах региона.

Елена Пляскина

Фото «Призыва»