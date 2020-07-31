Циклон с Балтики принесет во Владимирскую область похолодание

Очередная волна похолодания и дождей надвигается на Владимирскую область. По данным Гидрометцентра, перемены погоды принесет циклон с Балтики. Как следствие, температура опустится ниже обычных для начала августа значений. В субботу, 1 августа, днем ожидается +22 градуса. В воскресенье еще прохладнее — всего +19. В ночные часы и вовсе температура может опуститься до +9 градусов.

Холоднее, чем есть на самом деле, на улице будет казаться за счет северного ветра.

Только с наступлением следующей недели воздух начнет прогреваться. К среде популярные погодные паблики обещают +27 градусов.

Ранее «Призыв» сообщал, что, по данным синоптиков, температура воздуха в последний летний месяц будет выше климатической нормы.

Ольга Ефремова

Фото «Призыва»