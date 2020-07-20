Циклон подпортит июльскую погоду во Владимирской области

Эта неделя не порадует жителей Владимирской области июльской жарой. Малоподвижный циклон, застрявший на Русской равнине, продолжит портить погоду, сообщает центр погоды «Фобос». Снова прогнозируются дожди, местами сильные. Синоптики также не исключают грозы и предупреждают об усилении ветра. Дневная температура будет колебаться от +18 до +22 градусов.

Ночью температура опустится до +11 градусов.

— В общем, нормальная погода, но покажется, что прохладно. В середине недели температура понизится еще на 1-2 градуса, — сообщил РИА «Новости» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Вторая половина лета в целом будет жаркой, но изменчивой. Как сообщил Роман Вильфанд, ожидаются перепады от жары к холоду. При этом синоптики прогнозируют в этом году продолжительный бархатный сезон, который может продлиться вплоть до начала октября.

Ранее «Призыв» сообщал, что многодетные и малообеспеченные семьи, не поехавшие из-за пандемии коронавируса на море в этом году, бесплатно отдохнут на курортах Краснодарского края и Крыма следующим летом. Это смогут сделать даже те, у кого старшему ребенку уже исполнится 18 лет.

Ольга Ефремова

Фото «Призыва»