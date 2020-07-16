Трое жителей Мурома чудом спаслись во время урагана

Трое жителя Мурома чудесным образом спаслись во время сильного урагана. Момент происшествия попал на видео. На кадрах хорошо видно, как ветер поднимает в воздух большой лист железа, и тяжелая конструкция летит с огромной скоростью навстречу людям. Сначала массивный предмет просвистел рядом с одним прохожим, потом проносится над головами ещё двоих. При этом люди даже не успевают увернуться.

Судя по видео, один из жителей города был в буквальном смысле слова на волосок от смерти. Такое ощущение, что пролетевший лист мог поправить ему прическу. Но трагедии, к счастью, не произошло. В комментариях под размещенным в социальных сетях роликом люди пишут, что «человек родился в рубашке».

Ещё одно интересное фото было опубликовано в популярном городском паблике Коврова. Автор снимка назвал то, что запечатлел, смерчем. Люди утверждают, что сильный атмосферный вихрь во время прохождения грозового фронта поднялся над селом Павловское.





Этот населенный пункт знаменит свои музеем. Там расположена «Усадьба двух генералов». Она, к счастью, не пострадала. Как рассказали «Призыву» свидетели происходящего, задувало в поселке действительно знатно. Ветер срывал ветки, повалил старую липу. При этом был или нет вихрь — люди точно не знают.

— Одну липу в парке выкрутило. Но она и так была старая. Мы думали её убирать. А так придется распилить и вывезти. В посёлке выключали свет. Музей не пострадал, — пояснил «Призыву» местный журналист Николай Фролов.

Сильный ураган прошелся по региону в ночь на 15 июля. В результате грозы пострадали больше сотни деревьев. Под завалами оказались припаркованные автомобили. Человеческих жертв не было.

Ранее «Призыв» сообщал, что молния попала в колокольню храма в селе Чамерево.

Полина Тарбеева

Фото: dnpr.com.ua