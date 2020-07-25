Трассу в Петушинском районе перекроют дважды

Автомобилистов на следующей неделе ждет целая серия ночных перекрытий на федеральной трассе М-7 «Волга». Первое перекрытие случится в ночь на 29 июля в Петушинском районе, сообщает пресс-служба ФКУ «Упрдор Москва — Нижний Новгород». Движение там ограничат дважды. Сначала на 132-м км проехать нельзя будет с 0.00 до 0.40. затем на 124-м км — с 3.30 до 4.10. Автомобилистам предлагают объезд по региональным дорогам через Воспушку и Анкудиново с выездами на федеральную трассу на 121-м и 136-м км.

Ограничения связаны с монтажом модульных надземных пешеходных переходов.

Еще одно ограничение движения случится в ночь на 31 июля возле села Ворша Собинского района. С 00.00 до 00.30 на 162-м км трассы там будет перекрыто движение. Ограничение связано с монтажом модульного надземного пешеходного перехода. Объезд возможен по региональной дороге через Ставрово с выездами на федеральную трассу на 155-м и 165-м км. Водителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать свой маршрут.

Ранее «Призыв» сообщал, что арбузы, дыни и картошка высыпались из большегруза на дорогу и перегородили движение. Необычное ДТП произошло на границе Владимирской и Московской областей.

Ольга Ефремова

Фото: uprdormnn.rosavtodor.ru