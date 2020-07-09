Транспортный налог для моторных лодок и катеров снизили втрое

Во Владимирской области снизили ставки транспортного налога в отношении катеров и моторных лодок с мощностью двигателя до 100 лошадиных сил. С 2021 года их владельцы будут платить не 100, а 30 рублей с лошадиной силы. Такое решение приняли депутаты Законодательного Собрания области на последнем заседании, проходившем онлайн. Мера направлена не столько для поддержки хозяев маломерных судов, сколько для возвращения денег в региональный бюджет. За последние 6 лет, пока в области действуют нынешние ставки, с учета снялись более 5 тысяч подобных транспортных средств. Большинство перерегистрировались в соседних регионах, где аналогичный налог меньше.

— С просьбой снизить ставки налога к нам неоднократно обращались избиратели. Сейчас, на этом этапе, примем решение для моторов до 100 лошадиных сил. Но надо ещё продумать льготы для гидроциклов чуть более 100 лошадиных сил, — пояснил депутат Михаил Максюков.

Ставка снижена с 1 января 2021 года для моторных лодок, катеров и гидроциклов мощностью до 100 лошадиных сил.

Депутаты уверены, что лодки до 100 лошадиных сил — это не роскошь. Ими владеют либо рыбаки, либо жители деревень, которые в период половодья отрезаны от «большой земли». Это, например, регулярно случается в Вязниковском районе.

Однако катера и гидроциклы сейчас в избытке встретишь и на обычных водоёмах вовсе не в период «большой воды». Пользуются ими преимущественно для развлечения: катают детей, рассекают волну, чередуясь, участники взрослых шумных компаний. Виражи выписывают опасные, вблизи купающихся. Так и до беды недалеко.

Как «Призыв» сообщал ранее, администрация города Владимира пообещала представителям малого и среднего бизнеса налоговые льготы и скидки по арендным платежам.

Анна Тумановская

Фото «Призыва»