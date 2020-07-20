Траекторию дорожек в парке «Добросельский» изменили ради деревьев

Траекторию аллей и прогулочных дорожек в парке «Добросельский» скорректировали, чтобы сохранить зеленые насаждения. В первоначальной версии проекта архитекторы предлагали проложить их напрямую. Но тогда пришлось бы убрать десятки здоровых деревьев. Было принято решение пустить дорожки в обход.

За ходом работ следит инициативная группа жителей восточного района. На встрече с представителями мэрии и подрядной организации, которая проводит работы в парке, владимирцев заверили, что все деревья сохранят. По согласованию с экологами убрать собираются сухостой. Активисты предложили предусмотреть компенсационную высадку. Вместе с ландшафтными дизайнерами жителям Доброго предстоит продумать, как лучше «вписать» свежую зелень в общую концепцию обновленного парка.

Деревья останутся в целости и сохранности.

Благоустройство парка «Добросельский» идет полным ходом. Первый этап работ подрядчик обещает завершить до 1 сентября текущего года. Будут смонтированы сети водоснабжения ко всем будущим объектам парка, канализационные и ливневые сети, система освещения с уличными торшерами и светодиодными светильниками различных форм. Появятся радиальные прогулочные аллеи, первый отрезок велосипедной дорожки, клумбы, навесы для отдыха и лавочки. Также к 1 сентября в «Добросельском» откроют большой бесплатный детский городок, огороженную площадку для выгула и тренировок собак и туалеты.

В парке построят и всесезонный физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа со стадионом площадью 1800 кв. метров, беговыми дорожками, сектором для прыжков, футбольным полем, площадками для волейбола, баскетбола и силовых упражнений, раздевалками и трибунами на 100 мест. Как будет выглядеть спорткомплекс, «Призыв» рассказывал здесь.

Ольга Ефремова

Фото: vladimir-city.ru