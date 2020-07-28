Токсичные отношения. Кто виноват и что делать?

В последнее время словосочетания «токсичные отношения», «токсичный человек «бьют все рекорды по запросам в Интернете. Более того, в 2018 году слово «токсичный» было признано Оксфордским словарем словом года. Вот до чего дошло. Так что же это за токсичность такая? Откуда взялось столько неприятных людей? И что со всем этим делать? Психолог Наталия Фельдман решила навести порядок в этом вопросе.

Подмена понятий

Если говорить с лингвистической точки зрения, то это такой образный перенос с прямого значения («токсичный», «вредный», «отравляющий») на отношения, в которых нам некомфортно. Так давайте же разберемся, что такое токсичные отношения, существуют ли токсичные партнеры и как с этим жить?

На самом деле происходит красивая и почти незаметная смена понятий. Мы можем говорить «токсичные отношения», но это процесс, который касается только взаимодействия людей друг с другом, а не личностных характеристик.

Вспомните какого-нибудь человека, это может быть ваш одноклассник, однокурсник, коллега по работе. У вас с ним нормальные отношения, но он очень резкий. Или, наоборот, слишком мягкий. Или слишком настойчивый.

И наверняка в вашем коллективе найдется человек, которого он раздражает и с которым у них никак не складывается общение. А вам нормально. А бывает наоборот. Какой-то человек очень сильно раздражает вас. А остальные пожимают плечами и говорят: «Да нормальный он, просто с ним надо научиться общаться…»

То есть первое, что нужно помнить: токсичный человек – это не личностная характеристика. Это описание именно вашей коммуникации с этим человеком.

Все зависит от нас самих

Что мы называем токсичными отношениями? Человек, которого мы называем токсичным, просто нами манипулирует, оказывает психологическое давление. И это будет более точно. Если вы чувствуете, что в отношениях вам некомфортно, что вы вынуждены делать то, что вам не хочется или не нравится, наверное, это можно назвать токсичными отношениями. Но к личности другого человека это отношения не имеет.

Это действительно только характеристика вашего взаимодействия. Что это для нас значит? Вы можете характер этих отношений менять.

Во-первых, отслеживать, что он делает из того, что вам не нравится. Для начала стоит научиться отслеживать такие моменты, давать обратную связь. То есть говорить: «Мне это не нравится, потому что…».

Если ситуация достаточно сложная и вы не можете с ней справиться самостоятельно, то тут можно обратиться к психологу, который вам поможет выстроить коммуникацию.

При этом пытаться менять самого человека бессмысленно. Потому что это не его личностная характеристика, а его поведение по отношению к вам. Если вы измените свое поведение и дадите ему понять, что какие-то вещи вы просто не будете делать (говорите это вежливо, но системно и настойчиво), он будет вести себя немного по-другому.

Если он не перестраивается, то нужно сводить общение к минимуму. И это тоже вариант.

Коммуникация — это двое

Часто мы считаем, что виноваты окружающие. На нас не так посмотрели, не то сказали. Нужно помнить, что в общении всегда присутствует минимум два человека. Поэтому ответственность за качество коммуникации обоюдная. И, как я уже сказала, если вы измените свое поведение и свое отношение, то, возможно, другой человек поступит так же.

Я слушала лекцию Ника Вуйчича, который рассказывал о том, как над ним издевался старшеклассник. Он не очень прилично шутил, задирал его. И когда Ник сказал ему: «Зачем ты это делаешь? Мне обидно!», тот ответил: «Ой, чувак! Я думал, это прикольно. Извини, я больше не буду». То есть одна обратная связь помогла изменить ситуацию, от которой Ник достаточно сильно страдал.

Подведем итоги:

Токсичными часто называют некомфортные отношения.

Это именно характеристика отношений, а не личностей.

А именно — описание коммуникации с конкретным человеком.

И эти отношения можно улучшить.

Отследите то, что вас раздражает в поведении человека.

Вежливо дайте ему обратную связь, попросите перестроиться.

Попробуйте изменить свое отношение к нему.

Если ответной реакции нет, то минимизируйте общение.

Подготовила Дарья Ермолина

Заглавное фото: poslovni.hr