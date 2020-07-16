ТНТ4 превратит реалити-шоу «Солдатки» в полноценный сериал

С 20 июля в 21:00 премьера на ТНТ4 — «Солдатки. Полная версия» (16+). Уникальный реалити-сериал от Good Story Media совместно с Министерством Обороны РФ станет ещё эмоциональнее и драматичнее!

«Солдатки» — это история обычных девушек, которые хотели прославиться лёгким путём, но им достался самый сложный. Они думали, что станут участницами реалити-шоу, а стали курсантами в действующей военной части. Девушки долго не могли поверить, что их встречает на съёмках не ведущий в военной форме, а настоящий российский офицер, гвардии капитан Казаков. Но когда поверили – их жизнь поделилась на «до» и «после». Раньше они каждый день заглядывали в соцсети, теперь каждый день заглядывают в устав. Раньше долго выбирали, что надеть, теперь одеваются, пока горит спичка. Раньше отмечали 8 марта, а теперь будут ещё и 23 февраля!

В полной версии проекта «Солдатки» ТНТ4 покажет эксклюзивные сцены, которые раскроют больше подробностей преображения обычных девушек в солдаток и больше деталей армейского быта. Благодаря новому материалу, с драматургической точки зрения, реалити ещё больше приблизилось к формату сериала.

Наталия Вагонова, креативный продюсер: «Специально для ТНТ4 в каждой серии проекта мы расширили как уже имеющиеся сцены, так и добавили абсолютно новые кадры и ситуации. Теперь истории героинь будут рассказаны подробнее. Для полной версии мы выбирали самый интересный материал, который полнее раскрывает характеры участниц и личность их командира, капитана Казакова. Эти кадры не видел вообще никто, и единственный шанс их посмотреть — включить ТНТ4»

Актриса, певица, сноубордистка, флористка, HR-спецалист — не важно, кем были девушки до армии. Теперь они матросы в одном взводе! Под руководством опытных офицеров солдатки пройдут тактическую, огневую, строевую и физическую подготовку, сдадут нормативы по стрелковому оружию, управлению БТР и метанию боевых гранат. А в личное время им придётся научится жить по строгим правилам в новом коллективе, где каждая участница раскроет себя заново. Хрупкая девушка может стать взрывной бунтаркой, уверенная в себе — неожиданно сдаться, а самая тихая – проявить сильный характер. Также будет меняться отношение мужчин-офицеров к женскому взводу. Кто-то будет строг, кто-то проявит мягкость, а кто-то даже рискнёт вступить в отношения. Всё, что осталось за кадром, – в полной версии шоу «Солдатки» на ТНТ4! С 20 июля в 21:00 с понедельника по четверг.