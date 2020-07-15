Терапевтический корпус в Коврове переделают под акушерский

В Коврове началась реконструкция терапевтического корпуса городской многопрофильной больницы № 1. Его переделают под акушерский корпус. В облздраве заверяют, что он будет отвечать всем современным лицензионным требованиям по профилю «акушерство-гинекология». Там разместятся отделение патологии беременности, дневной стационар, послеродовые отделения, акушерское обсервационное отделение, центральное стерилизационное отделение, клинико-диагностическая лаборатория и рентгеновские кабинеты. Контракт на работы заключен с проектно-строительной группой «АСГ Техно Строй» на сумму свыше 805 млн рублей.

Общая сумма реконструкции составила более 1 млрд рублей.

Средства выделены из федерального и областного бюджетов в рамках госпрограммы «Развитие здравоохранения», сообщает пресс-служба облздрава. Строительно-монтажные работы должны завершиться до конца 2021 года.

Строительство больничного корпуса в Коврове началось еще в 80-х годах прошлого века, однако из-за сложной экономической ситуации стройку пришлось «заморозить». Только в 2011 году потихоньку возобновилось строительство, а решающий прорыв был сделан в 2018-м, когда бывший в ту пору губернатор на встрече с главой государства попросила средства на акушерский корпус и получила положительный ответ. Было решено перепрофилировать под это «терапевтический долгострой».

Работы по разработке проектно-сметной документации окончены, получено положительное заключение госэкспертизы на завершение строительства объекта.

Между тем бывшая поликлиника в микрорайоне Доброе областного центра пустует в ожидании инвестора. Помещения, в которых некогда толпился народ в ожидании приёма врача, сейчас пустуют. Об этом «Призыв» рассказывал здесь.

Ольга Ефремова

Фото департамента здравоохранения Владимирской области