Театр будет выступать в Танеевке, ОДК, Арт-Дворце и на районных площадках

Поговорили с Борисом Григорьевичем Гуниным, директором Владимирского академического театра драмы. Никакого упаднического настроения: есть планы, есть поддержка, есть надежда на возрождение театра. Спектакли — новые и старые — будут демонстрироваться в Концертном зале им. В.И. Танеева, ОДК, Арт-Дворце, на площадке суздальского ГТК и по районным домам культуры, а также на родной Малой сцене. О том, как будет возрождаться театр, смотрите в программе «Разговор на двоих»

Тайминг программы:

00.05 — 01.46 Труппа встречает новый сезон в полном составе.

01.46 — 02.40 Что погибло и что сохранилось при пожаре.

02.41 — 04.45 Работа экспертов. Потребуется ли помощь добровольцев в восстановлении театра.

04.46 — 07.05 Проблема страхования. Кто должен решить этот вопрос.

07.06 — 08.46 Какие спектакли репетируют сейчас артисты.

08.47 — 13.15 Где будут выступать артисты театра до окончания ремонта.

13.15 — 15.00 В какие сроки будет отремонтирован театр.

15.00 — 16.20 Ограничения при проведении спектаклей – как это скажется на артистах и зрителях.

16.20 — 19.00 Кто оказывает помощь театру и ожидать ли поддержки министерства культуры.

19.00 — 22.13 Театр времён пандемии. Можно ли заменить живое общение.

22.13 — 24.12 Новые формы работы. Надежда на счастливый конец.

Фото «Призыва»

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