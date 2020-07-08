Тарифы на природный газ «заморозили»

Тарифы на природный газ во Владимирской области оставят на уровне прошлого года. Это единственный вид коммунальной услуги, который не подорожал с 1 июля. Остальные коммунальные платежи выросли в среднем на 3,6%. Это минимальный рост за всю историю тарифного регулирования в регионе. Тем не менее, жители региона недовольны, и эти настроения уловили депутаты Законодательного Собрания области. Вчера во время онлайн-заседания многие из них с негативом восприняли то, что тарифы в принципе пошли вверх. По словам народных избранников, благосостояние многих жителей области низкое, рост коммунальных платежей усугубляет ситуацию и провоцирует возмущение людей. На этом фоне стабильны лишь тарифы на газ.

— На сегодня решение о сохранении тарифов принято только для природного газа. Остальные тарифы признаны экономически обоснованными. Правительство разрешало нам повысить их на 5,6%, но мы подняли только на 3,6%, — сообщил губернатор Владимир Сипягин, отчитывавшийся вчера перед депутатами.

«Заморозка» не коснулась баллонного газа. Он станет дороже от 2 до 5%.

Депутаты ЗС просили администрацию области временно отменить взнос за капремонт и повышение тарифов. Но та идею не поддержала. Региональные чиновники настаивают на том, что коммунальные предприятия, поставляющие в жилые дома свет, воду, тепло, нуждаются в поддержке, как и все другие представители малого и среднего бизнеса. Кроме того, региональные власти напомнили о том, что семьи, у которых платеж за коммунальные услуги превышает 22% от доходов, могут оформить субсидию.

Ранее «Призыв» сообщал о том, что администрация Владимирской области перенесла сроки повышения нормативов по расчетам платежей за отопление с 1 июля 2020 до 1 января 2021 года.

Анна Тумановская

Фото: oblgazeta.ru