Светофор поставили на месте трагического ДТП с ребенком

Вызывной светофор с кнопкой установили на пешеходном переходе на Нижней Дуброве во Владимире в районе новой школы № 49. Дата монтажа переоборудования «зебры» совпала с печальным известием о смерти 9-летнего мальчика, которого три недели назад на этом участке дороге сбил водитель иномарки «Skoda». С тяжелыми травмами ребенок пробыл все это время в больнице, не приходя в сознание. В управлении ЖКХ сообщают, что намерение поставить здесь светофор с кнопкой было и до трагедии, но работы решили ускорить после ДТП. Переход сделали на новой дороге в микрорайоне 8ЮЗ сразу же после открытия школы № 49 в прошлом году. Все это время он был нерегулируемым. Но ни одной аварии с участием пешеходов здесь не было зарегистрировано. До мая текущего года.

— Для пешеходов светофор будет работать 15-20 секунд с интервалом для машин в 1-2 минуты. Посмотрим по трафику. Одновременно с пешеходами смогут совершить безопасный поворот в сторону улицы Пугачева, — говорит начальник управления ЖКХ Алексей Шумник.

Во Владимире расположено 470 пешеходных переходов, 326 — нерегулируемых.

Еще светофоры с кнопкой появятся на таком проблемном перекрестке, как Белоконской-проспект Строителей. «Призыв» неоднократно писал об авариях, происходивших на данном участке дороги. Все из-за опасного левого поворота. Часто бились только машины, но зарегистрировано и несколько наездов на пешеходов. В тот момент, когда по «зебре» пойдут люди, безопасный маневр смогут совершить и автомобилисты. Также регулируемым станут переходы в районе поворота на Ставровскую, около поворота на кольце на Верхней Дуброве.

Заработал светофор для пешеходов на Тракторной, в районе пересечения с Кулибина. По соседству с ним уже несколько лет существует другой светофор. Но сделали дополнительный, как пояснил начальник управления ЖКХ Алексей Шумник, специально для детей из частного сектора и новостройки для безопасной дороги до ближайших школ.

Как «Призыв» сообщал, после гибели пешехода на переходе на Рокадке администрация установила там новые опоры освещения.

Анна Тумановская

Фото и видео «Призыва»