Сведения об ООО «М-ПРОЕКТ» включены в реестр недобросовестных поставщиков

Комиссия Владимирского УФАС России по контролю в сфере закупок рассмотрела обращение администрации муниципального образования Вязниковский район о включении информации об ООО «М-ПРОЕКТ» в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) по электронному аукциону на оказание услуг по разработке проектной и рабочей документации по рекультивации земельного участка, расположенного в 1 км южнее деревни Лихая Пожня Вязниковского района.

Из обращения заказчика установлено, что согласно протоколу рассмотрения единственной заявки на участие в электронном аукционе от заявка общества с ограниченной ответственностью «М-ПРОЕКТ» (ООО «М-ПРОЕКТ» признана соответствующей и общество признано победителем электронного аукциона.

Между администрацией муниципального образования Вязниковский район и ООО «М-ПРОЕКТ» был заключен контракт на оказание услуг по разработке проектной и рабочей документации по рекультивации указанного земельного участка с установленным сроком исполнения в течение 135 календарных дней со следующего дня после заключения контракта.

По истечении срока результаты работы, согласно предмету контракта, в администрацию района подрядчиком не представлены.

В соответствии с пунктом 9 статьи 95 Закона о контрактной системе в сфере закупок заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, при условии, если это было предусмотрено контрактом.

В соответствии с пунктом 2 статьи 715 ГК РФ если подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора подряда или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков.

Администрацией муниципального образования Вязниковский район принято решение об одностороннем отказе от исполнения контакта.

Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта размещено в единой информационной системе и направлено в адрес ООО «М-ПРОЕКТ» по почте заказным письмом с уведомлением.

Также Заказчиком вручено нарочно исполнителю решение об одностороннем отказе от исполнения контракта.

На основании изложенного, заказчик просит Комиссию Владимирского УФАС России включить информацию об ООО «М-ПРОЕКТ» в реестр недобросовестных поставщиков.

На основании изложенного и руководствуясь Законом о контрактной системе в сфере закупок, Комиссия приняла решение в связи с односторонним отказом заказчика от исполнения договора по причине существенного нарушения ООО «М-ПРОЕКТ» условий контракта, включить в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) ООО «М-ПРОЕКТ» сроком на два года.