Сведения об ООО «БАЙКАЛАЛЬПЦЕНТР» не включены в реестр недобросовестных поставщиков

Владимирское УФАС России рассмотрело жалобу муниципального казенного учреждения города Владимира «Благоустройство» о включении информации об ООО «БАЙКАЛАЛЬПЦЕНТР» в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) ввиду уклонения победителя электронного аукциона от заключения контракта на выполнение работ по строительству VII очереди Нового городского кладбища в районе д. Высоково.

По данным заказчика, в регламентированный срок, победителем закупки ООО «БАЙКАЛАЛЬПЦЕНТР» не был направлен подписанный электронной подписью проект контракта.

При рассмотрении Комиссией дела ООО «БАЙКАЛЦЕНТР» пояснило, что в результате перепадов напряжения в электросети, компьютерное оборудование в офисе ООО «БАЦ» вышло из строя. В связи с невозможностью восстановления работоспособности компьютера собственными силами, обществом были вызваны специалисты сервисного центра, которые диагностировали неполадки. В связи с тем, что перепад напряжения в электросети вывел из строя всю компьютерную технику и ее комплектующие, также вышла из строя ЭЦП. Обществом было составлено и направлено Заявление на перевыпуск квалифицированного сертификата ключа ЭЦП в адрес уполномоченной организации.

В связи с невозможностью подписания государственного контракта на электронной площадке обществом в адрес заказчика было направлено посредством электронной почты Письмо №1 от 22.06.2020 с целью информировать заказчика о сложившейся ситуации. К данному письму были приложены обеспечение исполнения контракта в виде Банковской гарантии и Проекта Контракта на бумажном носителе, подписанного Поставщиком.

По итогам рассмотрения обращения и Комиссия Владимирского УФАС России по контролю в сфере закупок решила отказать в удовлетворении обращения муниципального казенного учреждения города Владимира «Благоустройство» о включении информации об ООО «БАЙКАЛАЛЬПЦЕНТР в реестр недобросовестных поставщиков.