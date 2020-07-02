Сведения об ИП «Ж…» не включены в реестр недобросовестных поставщиков

Комиссия Владимирского УФАС России по контролю в сфере закупок рассмотрела обращение ФКУЗ «МСЧ МВД России по Владимирской области» о включении информации об ИП «Ж…» в реестр недобросовестных поставщиков по электронному аукциону на поставку материальных запасов (моющих средств).

Из обращения заказчика следует, что по результатам проведения электронного аукциона победителем признан ИП «Ж…» и с ним был заключен государственный контракт.

Вместе с тем, ИП «Ж…» к исполнению своих обязательств не приступил, свои обязательства по контракту не исполнил. Заказчиком в адрес ИП «Ж…» была направлена претензия об исполнении обязательств по заключенному контракту. Однако, данная претензия осталась без ответа.

Далее Заказчиком было принято решение об одностороннем отказе от исполнения контракта и решение размещено в единой информационной системе.

Частью 13 статьи 95 Закона о контрактной системе в сфере закупок установлено решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления заказчиком поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта.

Комиссия Владимирского УФАС России отмечает, что в соответствии с информацией, размещенной на сайте https://zakupki.gov.ru на момент принятия решения по данному делу контракт с соответствующей реестровой записью находится в статусе «исполнение».

Таким образом, в силу того, что контракт находится в статусе «исполнение» данный факт не позволяет включить информацию об ИП «Ж…» в реестр недобросовестных поставщиков.