Свалку опасных медицинских отходов обнаружили во Владимире

Свалку с медицинскими отходами обнаружили на Большой Нижегородской во Владимире. На днях «Призыв» побывал на месте и увидел, как «хранится» опасный мусор. В красных, желтых и черных пакетах тлеет биоматериал. В лужах — шприцы, капельницы и пробирки с кровью. Никаких СанПиНов здесь явно никто не соблюдает. Причем владелец мусорной базы не прячется. По контейнерам и маркировке на пакетах можно легко вычислить, откуда и кем это привезено.

— Миллионы рублей здесь замешаны. Утилизация отходов, особенно медицинских, опасных, это дорогое удовольствие. Я по работе езжу по самым отдаленным уголкам нашей области, видел разные свалки. Но то, что у нас лежит во Владимире, в районе ТЭЦ, меня просто шокировало. Весь биоматериал с кровью разбросан! И его никто не торопится убирать, пусть гниет дальше. Я вчера проезжал мимо, уже после вашей съемки. В этом месте стояли две груженые фуры, на каждой по два контейнера. Номера у машин – Московский регион, — рассказал «Призыву» житель Владимира Андрей.

Как оказалось, эта свалка имеет богатую историю. В мае этого года здесь, в здании с граффити по адресу: ул. Б. Нижегородская, 108, случился пожар. Горели те самые опасные медицинские отходы.

— Эта та свалка, которая горела ещё в мае. Ничего нового там не прибавилось. Виновник оштрафован нами и прокуратурой. К сожалению, он очень медленно свои отходы вывозит, — пояснил «Призыву» Сергей Сухопаров, главный городской эколог. — Этим делом занимается прокуратура, но мы с себя ответственности не снимаем. Хочется добавить, что все медицинские учреждения принадлежат области и контролировать их деятельность администрация города не имеет возможности.

В июне после прокурорской проверки было установлено, что предприниматель, заключивший договоры с медучреждениями, арендовал склад в промзоне и без согласования с собственником свозил туда медицинские отходы. Тогда на арендатора было возбуждено несколько административных дел. Ему пришлось заплатить штраф, в общей сумме на 70 тысяч рублей. По требованию надзорного ведомства большая часть медицинских отходов со склада вывезена и уничтожена. И то, что мы увидели, это остатки огромной мусорной свалки, которая была здесь ещё пару месяцев назад.

— По этой свалке все меры реагирования приняты. Предприниматель постепенно всё это убирает. Там были огромные объемы мусора. Городской прокуратурой это место постоянно контролируется. Они по нескольку раз в неделю туда выезжают, — говорит Виктория Туркова, старший помощник прокурора Владимирской области.

После себя горе-предприниматель должен будет всё убрать, подчеркивают в надзорном ведомстве. Скандалы с утилизацией медицинских отходов возникали в регионе не раз. Так, в прошлом году под Александровом было закрыто предприятие, которое сжигало опасный мусор.

Татьяна Данилова

Фото «Призыва»