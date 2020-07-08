Суздальский район вышел в лидеры по числу свадеб

Сегодня, 8 июля, в России отмечается День семьи, любви и верности. К этому событию Владимирстат дал любопытную статистику. Судя по ней, Суздальский район — лидер по числу свадеб. В прошлом году там чаще всего вступали в брак, а реже всего — в Ковровском районе. С чем связана такая тенденция, можно лишь предположить. Вероятно, молодоженов и их гостей привлекает роспись в Суздальском загсе и прогулки по городу-музею. Вот и сегодня, в праздничный день, там распишутся порядка 30 пар. На месте будет работать съемочная группа «Призыва».

Всего же в прошлом году в регионе свои отношения оформили 8 166 пар, сообщает Владимирстат. Это немного больше, чем годом ранее, когда официально начала семейную жизнь 8 121 пара. Что касается разводов, то их по-прежнему немало. Развелись в 2019 году 5 503 пары, а в 2018-м — 5 508.

На тысячу человек во Владимирской области приходится 4 развода. Горожане женятся и разводятся чаще, селяне — реже.

Главная ценность семьи — конечно, дети. Но, увы, рождаемость за первые четыре месяца текущего года по сравнению с январем — апрелем 2019-го в области снизилась с 3 799 новорожденных до 3 153. Упали не только абсолютные цифры, но и коэффициент рождаемости: в 2019 году он составлял 8,5 на 1000 человек населения, а в 2020 году — 7 на 1000 человек. При этом рождаемость в городской местности остается более высокой, чем в сельской, хотя снижается коэффициент и там и там.

Не обошла общая тенденция и родину святых Петра и Февронии — город Муром. В январе — апреле 2020 года в Муроме родились 268 младенцев (129 мальчиков и 139 девочек), а за тот же период 2019-го — 297 малышей (140 мальчиков и 157 девочек). Зато в целом в Муромском районе тенденция положительная. В сравнении с январём — апрелем предыдущего года количество родившихся увеличилось на 3,4%, коэффициент рождаемости вырос на 5,4%.

Ранее «Призыв» сообщал, что пандемия внесла свои коррективы в празднование Дня семьи, любви и верности. Привычных масштабных гуляний с обилием интерактивных площадок и большого концерта на набережной в Муроме в этом году проводить не будут.

Ольга Ефремова

Фото: ztb.kz