Суздальские купцы запудрили всю Россию

Пудру изобрели еще в Древнем Египте. Правда, там в её создании использовали непривычные с современной точки зрения вещества. Например, царица Клеопатра пудрилась высушенным и измельченным… пометом нильского крокодила! В Древнем Риме матроны употребляли в качестве пудры смесь мела с крайне ядовитыми свинцовыми белилами (красота требует жертв). В России впервые пудра появилась при Петре Великом. Царь-реформатор насаждал западную моду, а в Европе тогда было принято носить пудреные парики. Сегодня мало кто знает, что царский двор, петербургская и московская аристократия, равно как и верхушка всех губернских городов империи, старались использовать исключительно пудру, привезенную из Владимирской губернии. А Суздальский уезд последней четверти XVIII столетия по праву считался «столицей пудры» всея Руси!

Прибыльное дело

Производство самой лучшей пудры в России наладили суздальские купцы Жилины. Основателем семейного дела стал Алексей Михайлович Жилин, родившийся в Суздале в 1717 году, еще в царствование Петра Великого. В марте 1775 года вместе с сыном Григорием он открыл первую во Владимирской губернии крахмальную пудреную фабрику, которая разместилась в Гавриловом Посаде Суздальского уезда. После кончины отца производство значительно расширил Григорий Алексеевич Жилин. Он появился на свет в 1745 году во время правления дочери Петра I императрицы Елизаветы Петровны. Выпуск пудры оказался весьма прибыльным занятием: к 1792 году Жилин-младший объявил капитал в 50 тысяч рублей — почтенную сумму по тем временам.

Жилинская пудра, изготавливавшаяся на основе рисового крахмала, пользовалась высокой репутацией в России, употреблялась в самых аристократических домах и даже в царском дворце.

Владимирский губернатор тайный советник князь Иван Михайлович Долгоруков, известный литератор и мемуарист, позже вспоминал о тех временах в Суздальском уезде: «Тут некогда делали чистую и лучшую пудру. Екатерина Вторая никакой другой не употребляла, как гавриловскую». В те годы в России даже было сделано специфическое изобретение: изготовлено специальное устройство в виде пустого шкафа. В него требовалось забраться внутрь и направить лицо вверх — оттуда сыпалась пудра. Русские дамы пудрились пшеничной и рисовой пудрой, которую принято было всячески облагораживать: подкрашивать, ароматизировать. Пудра могла быть всевозможных оттенков: розовая, белоснежная, серенькая, а-ля ваниль, а-ля флер д’оранж…

В ноябре 1796 года в Петербурге скончалась Екатерина II, и на российский трон вступил ее сын император Павел I. Новый государь был большим поклонником прусских порядков, как в военном деле, так и в обыденной жизни. При нем стали насаждаться прусские мундиры и даже гражданская одежда прусского образца. Однако именно Пруссия считалась лидером употребления пудры в Западной Европе. По свидетельству историков, там пудру использовали килограммами, покрывая ей как лицо, так и парики. Соответственно, расход пудры был громадным: на 9 миллионов населения Пруссии в конце XVIII века годовая потребность страны достигала около 45 тысяч тонн. Таким образом, на человека приходилось примерно по 5 кг пудры в год.

При Павле I напудренные парики, косицы и букли носили не только аристократы, офицеры и чиновники, но и солдаты, и даже лакеи! Нездоровое засилье пудры вызывало протесты в обществе, самым ярким из которых стало высказывание Александра Суворова: «Пудра — не порох, коса — не тесак, а я не немец, а природный русак!»

Плешь проела

Понятное дело, фабрика по выпуску пудры в Суздальском уезде в ту пору не испытывала проблем с реализацией своей продукции. В январе 1797 года купец 3-й гильдии Григорий Жилин, избранный к тому времени в Гавриловом Посаде местным бургомистром, доносил во Владимирское губернское правление о том, что у него на фабрике производится пудра четырех сортов. Самая лучшая была ароматизирована духами, похуже — тоже с духами, но чуть менее качественная, третий сорт изготавливался с использованием цедры лимона и без духов, а самый простонародный и дешевый вид вообще без каких-либо «облагораживающих» добавок.

Всего в течение года выпускалось около 1000 пудов (то есть примерно полтонны) пудры разных видов, большая часть которой продавалась в Москве и Петербурге.

Впрочем, немалая часть жилинской пудры раскупалась и в самой Владимирской губернии. До наших дней сохранились многочисленные портреты представителей владимирского дворянства, как дам, так и кавалеров конца XVIII столетия, запечатленных в пудреных париках всевозможных видов и фасонов. Среди них владимирский наместник и генерал-губернатор граф Иван Салтыков, первые владимирский и муромский предводители дворянства Александр и Афанасий Зубовы, супруга владимирского губернатора княгиня Евгения Долгорукова.

Павел I продержался на троне недолго. Уже в марте 1801 года он был убит заговорщиками, а новый император Александр I почти сразу решительно выступил против повсеместного употребления пудры. Поговаривали, что от постоянного ношения пудреного парика, без которого при дворе его отца явиться было совершенно невозможно, еще в бытность великим князем Александр Павлович, в молодости отличавшийся прекрасными белокурыми волосами, изрядно облысел. Тем не менее новый царь перестал носить парик сам, и этому примеру последовало большинство его подданных.

Говорливый сынок

Такая перемена непосредственным образом отразилась и на делах «пудреных» фабрикантов, которым пришлось сворачивать производство. Тот же Григорий Жилин переключился на строительные подряды, поставки продовольствия и фуража. В 1808 году его даже избрали посадским головой. А просуществовавшая более четверти века и прогремевшая на всю Россию жилинская фабрика по выпуску пудры была закрыта, тем более что ей на смену пришла другая миткалевая фабрика. Григорий Жилин скончался в 1824 году в возрасте 78 лет.

Сын последнего суздальского «короля пудры» Алексей Григорьевич Жилин, родившийся в 1787 году, остался в памяти современников как человек неоднозначный.

Он не столько занимался семейным делом, сколько «искал правду»: судился с местными властями, вступал в пререкания с полицией. Вскоре после восстания декабристов одному из местных помещиков-дворян он заявил буквально следующее: «Вот крестьян и нас, купцов, государь не вешает, а вас дворян вешает, но мало. Если б знал о вас государь побольше, то зарядил бы пушку, да пальнул по вам…»

Не удивительно, что не в меру говорливого купца за такое оскорбление упрятали в Суздальский тюремный острог, но, впрочем, вскоре выпустили. Потомки Жилиных занимались коммерцией в Суздальском уезде вплоть до 1917 года. Но успех предков, покоривших всю Россию знаменитой жилинской пудрой, им повторить уже не пришлось.

Николай Фролов