Супруги из Владимирской области выиграли в лотерею загородный дом. Недавно победители отметили годовщину свадьбы. Выигрыш стал приятным подарком к этому празднику. Супруги уже не раз покупали лотерейные билеты, однако такая удача случилась с ними впервые, сообщает пресс-служба «Столото».

— Нашему удивлению и восторгу не было предела, — рассказала обладательница выигрыша. — Мы не выигрывали больше ста рублей, а тут — целый дом. Вот это да! Подобную палитру эмоций мы испытали, когда родилась внучка.

Счастливый билет был приобретен в почтовом отделении.

Стоимость приза оценивается в 600 тысяч рублей. Так как у супругов загородный дом уже есть, счастливчики решили забрать выигрыш деньгами. Как ими распорядиться, они пока не решили.

Жители Владимирской области выигрывают солидные денежные призы не впервые. Например, в первый день 2020 года наш земляк стал обладателем миллиона рублей. Что интересно, в большинстве сообщений о счастливых обладателях выигрыша говорится о том, что билет они покупали, так сказать, физически — в бумажном виде. И, кажется, не было прецедента, чтобы крупный куш был сорван при онлайн-покупке. При этом продажи билетов в сети ведутся очень активно.

Ольга Ефремова

Фото: smi2.ru