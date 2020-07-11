Строительство школы в Камешково идёт с отставанием

Новая школа в городе Камешково рискует стать еще одним долгостроем Владимирской области. Ввести её нужно до конца года, а строители ещё не поднялись до первого этажа. Ранее в том же Камешково затянулся ремонт другой школы — № 1, а в Кольчугино образовательное учреждение «с нуля» строили несколько лет. Из-за низких темпов работ на новой школе в Камешково губернатор не раз заявлял, что берёт «объект под контроль». Пока это не особо подхлестнуло подрядчиков.

Школа в Камешково рассчитана на 675 мест. Затраты на строительство — 335 миллионов рублей.

На объекте выполнены работы по выносу сетей связи, электрических и газовых сетей, смонтированы водопроводная и дренажная системы, наружная канализация и т.д., информирует областная администрация. Подрядчики выкладывают кирпичом стены 1-го этажа, трудятся в подвальных помещениях.

— Еженедельно проводим совещания. Сроки реализации проекта очень сжатые, вопросы приходится решать очень оперативно. В том числе и вопросы с рабочей силой из других регионов, — заявил врио вице-губернатора Роман Годунин.

Коронавирус замедлили строительный процесс, пояснили в «Белом доме». Возникли перебои с поставкой материалов, не хватает рабочих. Тем временем строительство школы на 132 места в деревне Купреево Гусь-Хрустального района идет без видимых проблем. Она будет сдана в срок до конца года. Хорошими темпами возводят школу в микрорайоне Коммунар областного центра. Её откроют к началу учебного года в 2021 году. Через год также начнется строительство школы в Коврове.

В коротком видео «Призыва» можно узнать, какое современное оборудование и какие наглядные образовательные материалы появились в новой школе в Кольчугино.

Анна Тумановская

Фото «Призыва»