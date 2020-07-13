Строить трассу М-12 начнут уже в нынешнем году

Трассу М-12 Москва — Казань начнут строить уже в нынешнем году и сдадут в 2024-м. Раньше конечной датой назывался 2027 год. Новые сроки поставлены на совещании правительства РФ, проведённом 10 июля премьер-министром Михаилом Мишустиным. Непосредственно у Владимира платный автобан пойдёт в створе нынешнего южного обхода областного центра.

Общая стоимость проекта превысит 650 млрд рублей, в этом году государство направит на эти цели 150 млрд.

— Дорога идёт по пяти областям, делаем обход Владимира. Нашли решение оптимизировать затраты, так как пойдём в коридоре обхода Владимира, который строится за федеральные деньги. У нас эта дорога тоже в проекте есть, мы за счёт этого соптимизируем и протяжённость трассы, и стоимость трассы, — сообщил на совещании кабинета министров вице-премьер Марат Хуснуллин, курирующий вопросы транспорта и дорожного строительства.

Новая трассировка сняла многие острые моменты, возникавшие, в частности, по Судогодскому району. Сноса строений в деревне Гридино не будет, и вообще автобан пройдёт гораздо севернее. Старания людей (вполне, кстати, понятные) отвести дорогу подальше от своих домов и дач учтены настолько, что нашлись даже те, кто урезонивает противников трассы.

— Протестующие придумали и продвигают самый чудовищный для природы Владимирской области вариант трассировки. Не буду о нем подробно, скажу только, что он перерезает множество водотоков в верховьях рек Бужи и Поль, проходит по краю заповедной зоны парка — Островскому болоту, — написал в группе «М-12» в социальной сети «ВКонтакте» Игорь Васильев. — Протестующие постят фотографии природы рядом со своими домами, желая выглядеть ее защитниками, но тут же, не дрогнув, предлагают уничтожить в десятки раз большую природную территорию.

Автор послания предложил прекратить общественные обсуждения будущего строительства и дать возможность заниматься вопросом специалистам. В том числе в области экологии.

В Собинском районе остаются некоторые вопросы. Они касаются участка вблизи деревни Уварово (там есть одно строение, попадающее в створ дороги). Ещё администрация района внесла предложение отодвинуть дорогу на юг от деревни Столбищи. Жителям деревень Колокша и Одерихино, особо недовольным будущим соседством с трассой, дорожники построят переезд для транспорта и для прогона скота. Кроме того, им сулят и другие бонусы.

— Сейчас жители Колокши и Одерихино, выезжающие во Владимир, вынуждены делать большой крюк до разворотной развязки на М-7. Поэтому мы предложили построить за областные средства две дороги: Колокша – Одерихино (880 метров) и Одерихино — Энергетик (1800 метров). Это сократит путь из этих населенных пунктов до Владимира на несколько километров, — сообщил глава администрации Собинского района Александр Разов в интервью местной газете «Доверие». — И еще в качестве некоего бонуса для этих населенных пунктов мы направили просьбу о включении этих деревень в региональную программу газификации. Эта позиция также была поддержана на областном уровне.

В любом случае ясность уже есть: трассу М-12 будут строить, и, по всей видимости, быстро, так что локальные вопросы придётся решать оперативно. Автодорога Москва — Нижний Новгород — Казань на ближайшую перспективу — самый масштабный дорожный проект России. Автобан станет частью трафика Западная Европа — Китай. Это совместный проект России, Казахстана и Китая. Из 8,5 тысячи км дороги только более 2 тысяч км пройдут по территории нашей страны.

Николай Лившиц

Заглавное фото: forumyalta.com

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