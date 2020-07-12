Страсти вокруг двери на суздальском мосту улеглись

Массивная деревянная дверь, установленная на суздальском мосту, ведущем к ГТК, становится привычной частью антуража древнего города. Даже «изюминкой»: нигде на мостах дверей нет, а тут — пожалуйста. Её установка в феврале нынешнего года вызвала возмущение: она была закрыта и препятствовала свободному проходу по мосту, которым пользовались и местные жители. Владелец ГТК — ООО «Турцентр» таким образом ограничивал туркомплекс от доступа посторонних лиц. Но под давлением властей и общественности дверь открыли, и теперь она лишь элемент окрестного пейзажа.

В курьезную историю с ограничением входа на территорию туристического комплекса вмешался коронавирус.

Из-за действующего режима повышенной готовности ГТК, как и все гостиницы и развлекательные комплексы, был закрыт. У его владельцев элементарно не было возможностей закупить карточки-чипы и смонтировать оборудование на двери. Сейчас тоже не до этого, да и желание вновь обострять отношения с властями, скорее всего, не появится. Так что по мосту в Суздале, который постепенно «оживает» — там стало заметно многолюднее, — уже вовсю ходят туристы, проезжают велосипеды и самокаты.

Подростки и студенты группами и поодиночке катаются на роликах по асфальтированным и мощёным дорожкам туркомплекса, отдыхающие заглядывают сюда, чтобы организовать пикничок на природе и поглазеть на уток, которые вывели потомство. С моста можно покормить и уток, и рыб, коих в Каменке водится в изобилии.

Ещё одной хорошей новостью в Суздале стало возвращение деревянного городка в центр города. О том, какие фигуры снова украшают площадь, «Призыв» сообщал здесь.

Анна Тумановская

Фото «Призыва»