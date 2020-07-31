Старая телевышка обрушилась во время демонтажа

Неиспользуемая телевышка обрушилась в Коврове во время демонтажа. Инцидент произошел накануне в районе 16 часов. В результате пострадали несколько гаражей. Видео падения, которое сняли очевидцы, моментально распространилось в социальных сетях.

Телебашня построена в 1962 году. Ее высота — 120 метров, масса — 60 тонн.

Как рассказала «Призыву» Алла Плотникова, руководитель пресс-службы владимирского филиала «Ростелекома», в ведении которого находилась старая телебашня, накануне проводился плановый демонтаж с соблюдением всех мер безопасности. Территория была огорожена. Работы проводил подрядчик, имеющий для этого все необходимые лицензии.

— Предварительная причина случившегося — нарушение траектории падения башни. Почему это произошло: повлияли погодные условия или были какие-то скрытые дефекты, — будем разбираться. Будет проведена экспертиза. Ответственность за случившееся лежит на подрядчике, который возместит причиненный ущерб. Мы со своей стороны это проконтролируем, — уточнила Алла Плотникова.

Устаревшая башня выведена из эксплуатации и не использовалась по назначению уже 10 лет.

Ранее «Призыв» сообщал, что в селе Чамерево восстанавливают Спасо-Преображенский храм, пострадавший от удара молнии.

Ольга Ефремова

Фото группы «Подслушано Ковров»

Видео предоставил Сергей Меркулов