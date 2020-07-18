Сроки открытия моста в Суздале переносятся

Капитальный ремонт суздальского моста через реку Каменку по улице Коровники выполнен на 20%. Сроки работ сместились ещё на пару месяцев, и в лучшем случае движение по нему пустят к середине осени, а ремонт продолжится еще несколько месяцев. Перенос в этот раз случился из-за коронавируса. Подрядной компании не хватает штата рабочих. Как «Призыву» пояснил начальник участка, на объекте работают только граждане Армении, а границы государств пока закрыты. Местные жители, по его словам, не соглашаются работать за такую зарплату. Сроки капремонта уже переносили. Первый раз это случилось из-за корректировки проекта. Подрядчик предложил более экологичный и экономичный вариант ремонта.



— Отказались от обычной перекладки плит. Применяем монолитную заливку, укрепляем плиты фибробетоном. Плюс грузоподъемность серьезно повышается, — поясняет представитель подрядчика.

Капремонт моста обойдется в 56 миллионов рублей.

Подрядчик по этой же технологии обновил мост в Кинешме. Если новации зарекомендуют себя отлично и в Суздале, то компания сможет оформить на них патент (коих у руководителя организации уже немало). Мост через Каменку построен более 50 лет назад. С той поры его только латали, капитальных работ на нём не велось. В ходе ремонта планируют также расширить проезжую часть с 7 до 9 метров и сделать широкие подходы к мосту.



Администрация города Суздаля тем временем заказала проекты ремонта ещё двух мостов. Работы рассчитывают начать в будущем году. Как «Призыв» сообщал ранее, из-за действующего режима повышенной готовности руководство турцентра решило не перекрывать доступ к пешеходному мосту через Каменку. Массивная деревянная дверь осталась без замка.

Анна Тумановская

Фото «Призыва»