Среднесуточный прирост заболевших коронавирусом снижается

Во Владимирской области снижается ежедневный прирост заболевших коронавирусом. Сегодня он равен 46, сообщает региональное управление Роспотребнадзора. И это практически соответствует минимальному показателю инфицирования за последние полтора месяца. 14 мая положительные тесты получили 45 человек. Скорость распространения инфекции уже не превышает 1,1%. Коэффициент распространения вируса равен 0,9. На графике хорошо видно, что с 1 по 30 июня кривая заболеваемости медленно, но пошла вниз.

Падает и среднесуточный показатель по выявленным случаям заражения. На этой неделе впервые за долгое время он равен 50,2. При этом число пациентов, победивших болезнь становится только больше. Выздоровели от COVID-19 2837 жителей региона. В том числе за 24 часа больничный закрыли 113 человек. Кривая выздоровления уже опережает график по вновь выявленным случаям.

За время пандемии не пережили болезнь 65 пациентов с COVID-19. Сегодня в регионе зафиксирована 1 смерть от коронавируса. На сто тысяч населения погибли 4,7 человек. Большинство летальных случаев зафиксировано в июне. За месяц подтвердили смерти 43 пациентов с опасным вирусом.

Пятая часть всех заболевших во Владимире. За сутки в областном центре 4 новых случая заражения. Общее число носителей вируса достигло 817. На втором месте в таблице распространения инфекции Гусь-Хрустальный. За 24 часа положительные тесты на COVID- 19 получили 6 человек. Всего заразись 689 местных жителей.

Общее число зараженных в регионе достигло 4408 человек.

6 человек в статистику распространения вируса добавили Вязники, по 4 случая заражения в Петушках, Юрьеве-Польском и Камешково. По 3 человека заболели в Александрове, Коврове, Кольчугино и Киржаче. По 2 случая в Собинке, Меленках и Суздале.

Таким образом, за сутки положительные тесты на коронавирус получили жители 13 районов области. Общее число зараженных в регионе достигло 4408 человек. Активными носителями вируса являются 1506 из них. На этом фоне в регионе продолжают снимать режим ограничений. Губернатор уже объявил сроки открытия торговых центров.

Полина Тарбеева

Фото: АГН «Москва»