Среднесуточный прирост заболевших COVID-19 минимальный с конца апреля

Среднесуточный прирост заболевших коронавирусом во Владимирской области продолжает снижаться. На этой неделе положительные тесты на COVID-19 ежедневно получали примерно по 43 жителя региона. И это самый низкий показатель с конца апреля. Для сравнения, ещё неделю назад он был равен 45,5.

За два выходных дня во Владимирской области зафиксировано 85 новых случаев заболевания.

В субботу стало известно о 44 инфицированных, а в воскресенье о 41, сообщает региональное управление Роспотребнадзора. Всего за время пандемии диагноз COVID-19 поставили 5218 жителям области.

Сейчас больше всего заболевших во Владимире. Областной центр разменял девятую сотню по числу носителей вируса. В городе за сутки 6 случаев заражения и 906 заразившихся в общей сложности. 6 человек получили положительные тесты в Гусь-Хрустальном, по 5 инфицированных в статистику распространения COVID-19 добавили Муром, Ковров и Петушки. По 4 случая заражения в Вязниках и Александрове, 3 человека заболели в Кольчугино, 2 — в Меленках, один случай инфицирования отмечен в Радужном.

Выздоровели от коронавируса 4540 жителей области. В том числе за выходные закрыли больничный 186 человек. Не пережили осложнений, вызванных инфекцией, 108 пациентов. За субботу и воскресенье подтвердили 5 летальных исходов.

Ранее «Призыв» сообщал, что пандемия внесла коррективы в летний отдых детей.

Полина Тарбеева

Фото: rbc.ru