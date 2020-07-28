Среда станет самым жарким днем недели

Среда, 29 июля, станет самым жарким днем на этой неделе. Популярные погодные паблики сообщают, что в этот день воздух прогреется до +28 градусов. Теплой будет и ночь — до +18 градусов. При этом не исключены небольшие дожди.

Летнее тепло надолго не задержится.

Уже к пятнице температура понизится на 8 градусов по сравнению с жаркой серединой недели. Таким образом, погода «отменит» самые жаркие дни в году, которые обычно приходятся на 31 июля и 1 августа. Об этом ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

— В этом году погода проявляет несогласие с климатом, так как самыми теплыми днями считаются 31 июля и 1 августа, если осреднить все значения за большое количество времени. Но в этом году именно 31 июля понижение температуры, которое продлится 1 августа и после, — сообщил синоптик.

Следующая волна тепла, по предварительным прогнозам, случится не раньше середины следующей недели. А пока летняя погода так и манит прогуляться. Об интересных идеях для вечерних прогулок по Владимиру «Призыв» рассказывал здесь.

Ольга Ефремова

Фото «Призыва»