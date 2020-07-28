Спрос двигают автомобили, бытовая техника и одежда. На SberIndex.ru появилось новое потребительское исследование

Во многом благодаря «коронавирусным» выплатам государства, в июле объемы трат россиян вышли на уровень 2019 года. Об этом свидетельствует новое исследование на аналитическом портале SberIndex.ru.

Расходы потребителей становятся стабильнее. Например, они стали больше тратить на автомобили — не только на покупку (небольшой устойчивый рост относительно прошлого года: +5,5% на прошедшей неделе), но и на ремонт и техническое обслуживание. В категории «Автозапчасти и аксессуары» расходы на 12,9% выше, чем в то же время в 2019-м.

Бытовая техника и электроника тоже показывают существенный прирост трат — +33,5% к прошлому году. В целом, по данным СберИндекса, непродовольственные товары остаются заметно выше уровней 2019 г. (+10,1% г/г). А вот спрос на услуги стабилизировался на подавленных уровнях — то есть хуже, чем в марте, до «коронакризиса», когда траты в этом сегменте уже пошли на убыль. Сейчас он на 17,6% ниже, чем год назад.

Конечно, часть спроса физически не может вернуться из-за сохраняющихся запретов. Многие направления выездного туризма все еще закрыты, входящий турпоток далек от прошлогоднего. В некоторых регионах действуют свои ограничения, в том числе в крупных розничных секторах. Да и сами потребители не спешат раскошеливаться там, где тратить можно уже достаточно свободно. Покупки в кафе и ресторанах на прошедшей неделе были на 27,7% ниже, чем год назад, в салонах красоты и SPA — на 21,7%.

В целом с 20 по 26 июля расходы жителей нашей страны оказались на 0,6% выше, чем в 2019 году. Индекс потребительской активности за неделю несколько снизился — с 77,1 до 74,7 пункта. Иными словами, покупки стали менее разнообразными, а восстановление спроса затухает.

Количество открытых торговых точек на прошедшей неделе было на 1,4% ниже, чем в среднем в феврале 2020 года. При этом 7,5% точек сектора услуг и 3,8% непродовольственных магазинов все еще не открылись. Зато продовольственных магазинов стало больше на 7%. Аналитики СберИндекса называют это распространенной стратегией адаптации бизнеса к ограничениям последних месяцев. Многие компании во время локдауна перепрофилировались из непродовольственных в продовольственные, а из сервисных — в торговые. Это позволило им продолжить работу и поможет, если придет вторая волна пандемии и ограничения возобновятся. Такая стратегия отчасти объясняет рост расходов на продовольственные товары, который СберИндекс фиксирует на протяжении всего «коронакризиса». Подробности — в нашем исследовании.

SberIndex.ru — аналитический портал Сбербанка, на котором наглядно видно, как изменилась жизнь страны во время пандемии COVID-19. Сегодня на сайте представлено три ключевых индекса, сформированных на основе обезличенных данных: модель заболеваемости, индекс потребительской активности и изменение индекса активности. В новом разделе «Бизнес» представлено изменение объема ФОТ и изменение активности малого бизнеса. Также здесь собраны исследования лаборатории «СберДанные» и другие.

Лаборатория «СберДанные» — инициатива Сбербанка по обработке и анализу больших данных. На основе информации, получаемой из платежных систем и общедоступных источников, эксперты банка предоставляют количественные характеристики социально-экономических процессов, происходящих в стране на макро- и микроэкономическом уровнях. При анализе используются только агрегированные обезличенные данные. Идентифицировать по ним конкретных клиентов невозможно. Персональная информация и любая информация, составляющая коммерческую тайну, не раскрываются.

Фото: mybryansk.ru