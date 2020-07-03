Специальный налоговый режим начал действовать во Владимирской области

Специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (НПД) начал действовать в регионе с 1 июля 2020 года, сообщило управление ФНС России по Владимирской области. Право применять режим для самозанятых имеют физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, не имеющие работодателя и не привлекающие наемных работников. Переход на него — добровольный, без посещения налоговой инспекции.

Специальный налоговый режим введён Законом № 37-ОЗ, подписанным губернатором Владимирской области 28 мая 2020 года.

Для налогоплательщиков НПД установлены две налоговые ставки: 4% — при расчетах с физлицами и 6% — с юридическими лицами. Этот налоговый режим не предусматривает представление налоговых деклараций и отчетности, не требуется применять ККТ, отсутствует обязанность уплачивать страховые взносы. При этом согласно Постановлению Правительства РФ от 19 февраля 2019 года № 160 налогоплательщики могут платить страховые взносы, и в этом случае период уплаты будет засчитываться в страховой стаж при последующем определении пенсии.

Переход на НПД разрешён тем, чей вид деятельности, условия её осуществления или сумма дохода физического лица не попадают в перечень исключений, указанных в статьях 4 и 6 Федерального закона от 27.11.2018 № 422-ФЗ. Не вправе применять специальный налоговый режим предприниматели:

— осуществляющие реализацию подакцизных товаров и товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации в соответствии с законодательством РФ;

— осуществляющие перепродажу товаров, имущественных прав, за исключением продажи имущества, использовавшегося ими для личных, домашних и (или) иных подобных нужд;

— занимающиеся добычей и (или) реализацией полезных ископаемых;

— имеющие работников, с которыми они состоят в трудовых отношениях;

— ведущие предпринимательскую деятельность в интересах другого лица на основе договоров поручения, договоров комиссии либо агентских договоров, если иное не предусмотрено пунктом 6 настоящей части;

— оказывающие услуги по доставке товаров с приемом (передачей) платежей за указанные товары в интересах других лиц, за исключением оказания таких услуг при условии применения налогоплательщиком зарегистрированной продавцом товаров контрольно-кассовой техники при расчетах с покупателями (заказчиками) за указанные товары в соответствии с действующим законодательством о применении контрольно-кассовой техники;

— применяющие иные специальные налоговые режимы или ведущие предпринимательскую деятельность, доходы от которой облагаются налогом на доходы физических лиц, за исключением случаев, предусмотренных частью 4 статьи 15 настоящего Федерального закона;

— налогоплательщики, у которых доходы, учитываемые при определении налоговой базы, превысили в текущем календарном году 2,4 миллиона рублей.

Зарегистрироваться в качестве плательщика налога на профессиональный доход (самозанятого) просто. Регистрация осуществляется одним из следующих способов:

через мобильное приложение ФНС России «Мой налог», которое можно скачать для платформы Android через магазин приложений Google Play, а для платформы Apple iPhone и iPad через AppStore;

через личный веб-кабинет «Мой налог», размещенный на официальном сайте ФНС России;

через любую кредитную организацию или банк, взаимодействующие с ФНС России в рамках этого эксперимента.

Более подробно ознакомиться с данным налоговым режимом можно на официальном сайте ФНС России в разделе «Налог на профессиональный доход».

Фото: amazonaws.com