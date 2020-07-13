Специалисты предупреждают: бег полезен не всем!

Как только закончилась самоизоляция, народ стал массово бегать по городу, в парках и на стадионах. А соцсети заполонили фотки новоявленных легкоатлетов. В жару и в дождь, утром и вечером я вижу в окно, как на школьном стадионе любители здорового образа жизни наматывают круги. А так ли полезен бег? И всем ли можно бегать? Правда ли, что бег способствует похудению? Вместе с Дмитрием Осиповым, тренером ФК «Росич», и Русланом Кундуховым, травматологом-ортопедом, мануальным терапевтом клиники «Палитра», мы разбирались в запутанных и противоречивых сведениях о беге.

Сначала к доктору, потом на стадион!

Несколько лет назад международное сообщество ученых под руководством специалистов из Сиднейского университета опубликовало список видов спорта, продлевающих жизнь. Самыми полезными видами спорта стали плавание, катание на велосипеде, теннис и аэробика. На последнем месте скромно оказались футбол и бег.

Единого мнения у врачей о пользе бега нет, оно зависит от специализации врача. Да, бег укрепляет сердечную мышцу и всю сердечно-сосудистую систему, улучшает дыхательную способность легких, кровоснабжение и повышает кардиотренированность, поэтому кардиологи к бегу благосклонны и часто советуют его своим пациентам.

А вот врачи, которые сталкиваются с заболеваниями суставов и позвоночника, смотрят на бег более скептически. На прием к Руслану Кундухову после карантина стало обращаться за помощью много пациентов с жалобами на здоровье. Оказалось, народ побежал по улицам и по домашним беговым дорожкам и прибежал к болям в суставах.

— К сожалению, пациенты ко мне попадают уже после того, как побегали, — рассказывает врач. — Никто не приходит и не спрашивает: «Доктор, а мне можно бегать»? Подчеркиваю, бег полезен не всем! Основная проблема, с которой не рекомендуется бегать, — сколиоз. При сколиозе у человека присутствует наклон таза, а ноги по длине разные. Когда с такими ногами человек бежит, то нагрузка на одну ногу больше, на другую – меньше. У него потом начинают болеть коленные суставы, голеностопные.

Вторая проблема – плоскостопие, причем многие и не подозревают, что у них оно есть. Ходит народ сейчас мало, поэтому при ходьбе не замечает дискомфорта, а вот при беге сразу понимает: что-то у него не так со стопой и голеностопным суставом. С плоскостопием (оно бывает разным) бегать можно, но нужны специальная обувь и, прежде всего, консультация врача, который оценит состояние здоровья и даст рекомендации.

Ходьба полезнее бега

Имейте в виду, на беговой дорожке ударная нагрузка на суставы сильнее, чем при беге на улице. Для тех, кто не мыслит свою жизнь без бега, Руслан Кундухов рекомендует приобрести эллипсоидный тренажер, на котором нагрузка на суставы и спину минимальна.

Альтернативным вариантом бега является скандинавская ходьба. Некоторое время у людей было убеждение, что скандинавская ходьба – спорт для пенсионеров. Такая ходьба полезна не только пожилым, но тем, кто страдает ожирением, а также молодежи. Когда человек бежит, у него работает 50% мышц, а при правильной технике скандинавской ходьбы задействованы до 90% мышц. И несомненный плюс — разгружаются суставы.

Очень часто люди думают, что, начав бегать, они обязательно похудеют. Это большая ошибка! У человека с ожирением или превышением веса при беге ударная нагрузка на суставы большая, и это крайне вредно и небезопасно. Бегом они убивают свои суставы, которые воспаляются и начинают болеть. Прежде чем начать бегать, надо посетить специалиста, обсудить с ним нагрузки, вид спорта.

Чтобы бегать безопасно, надо сначала похудеть. Начать тренировки можно на эллипсоидном тренажере, затем подключить скандинавскую ходьбу.

Если говорить о детях и подростках, у них такие же проблемы: сколиоз и плоскостопие. Просто в детстве меньше проблем со здоровьем, проблемы появляются потом, уже во взрослой жизни. Можно ли бегать вашему ребенку со сколиозом или плоскостопием, решит только врач.

Не забудьте о витамине D

Еще один важный момент, по мнению Руслана Кундухова, — количество витамина D в организме (и мы недавно писали о витамине D, полезных дозах).

У многих он на нуле, поэтому кальций (а эти два витамина взаимосвязаны) не усваивается в нужном количестве, в итоге кости становятся менее плотными. Руслан Кундухов рассказывает о недавнем случае из практики:

— На днях ко мне на прием обратился с болью подтянутый мужчина, лет 30, без лишнего веса. Оказалось, после карантина он решил позаниматься бегом, давно не бегал, не практиковал. МРТ коленного сустава (а рентген этого просто не увидит) показало перелом внутри кости. Начав интенсивно бегать, мужчина «продавил кость» в колене, и она сломалась, возник отек.

Наш эксперт призывает не быть самоуверенными, не прописывать себе самостоятельно физические нагрузки, а советоваться с врачами и тренерами.

Преодолел марафонскую стену

Тренер Дмитрий Осипов недавно пробежал марафонскую дистанцию в 42 километра 195 метров. А все началось с того, что в прошлом году Дмитрий осилил бег из Радужного до Владимира. У него появилось желание попробовать свои силы в ультрамарафоне. Дмитрий зарегистрировался на дистанцию 50 километров в забеге «Goldenring Ultra Trail» (бег по пересеченной местности), который проходит ежегодно в Суздале.

В конце зимы он начал подготовку, но из-за неясности в проведение забега из-за коронавируса решил попробовать себя сначала в обычном марафоне. Подготовка оказалась минимальная: в основном это были забеги на дистанции 10-15 километров с поиском своего темпа.

Марафонская дистанция далась нелегко, Дмитрий делится впечатлениями:

— В 5.15 шел ливень, но я, взяв воду, детское питание и три кофты на смену, решил забег не переносить. И побежал. После 30 километров темп стал падать. После 40 сил не было абсолютно. Не мог заставить себя бежать дальше. Это эффект «марафонской стены», о котором читал ранее. Было непросто! Последние 2 километра оказались самыми сложными.

Эйфория была несколько дней от того, что смог, пробежал, не сошел с дистанции. Знакомые и родные уже привыкли к моим решениям и поступкам, главное, что близкие всему этому не мешают! Да и были рады, что я не повторил судьбу первого марафонца (тот погиб, финишировав).

Выбрать темп и кроссовки

Тренер рекомендует приобрести специальные беговые кроссовки, они снижают риск травм. При этом учитывать, где вы собираетесь бегать (вид грунта: асфальт, зал, пересеченная местность). Беговые кроссовки продаются для разных видов грунта. Есть также летние кроссовки (более легкие и дышащие, легко промокают), есть зимние и осенне-весенние кроссовки (сделаны из более плотных материалов и лучше удерживают тепло).

Дмитрий Осипов тем, кто планирует начать бегать, советует:

— Многие видят в беге отличный способ похудеть. Отчасти это так, но нужно обязательно учесть, что неподготовленный организм не должен подвергаться сразу большим нагрузкам! Как и в тренировках, основная задача на первом этапе — не навредить. Начинать бегать нужно с небольших расстояний, без фиксации времени. Темп выбрать такой, при котором можно спокойно разговаривать, т.е. чуть быстрее шага. И постепенно увеличивать нагрузку каждую неделю.

Если вы хотите добиться каких-либо результатов, то стоит обратиться за помощью к профессионалам. Онлайн и офлайн школы бега есть во Владимире. Дмитрий Осипов предупреждает: главное — не копировать на себя успехи других, у каждого свой путь!

Елена Середина

Заглавное фото: life4health.ru