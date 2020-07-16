Спасатели сопроводили переход уток через дорогу

Пожарные спасательной части города Коврова помогли утиному выводку перейти дорогу. Мама с детьми не спеша протопали по проезжей части в то время, когда по трассе двигался спецавтомобиль. Хорошо, что спасатели возвращались с выезда, а не спешили на место ЧП. Чтобы не задавить крякв, им пришлось притормозить и выйти из салона. Произошедшее сняли на видео.

— Пожарные 14-й пожарно-спасательной части города ехали из посёлка Крестниково. Заметили утиное семейство и остановились. На встречной полосе появился автомобиль, его водитель тоже остановился, — рассказала «Призыву» пресс-секретарь ковровской пожарной охраны Наталья Никитина. — Утки поначалу испугались большой красной машины. Помощник начальника караула Валерий Захаров вышел, чтобы перенаправить утиную семью с дороги в лес.

В результате «спасательной операции» никто из утиного семейства не пострадал.

Выводок, перейдя дорогу, благополучно нырнул в кусты. Благо, что им встретился пожарный автомобиль, а не машина с мигалками сотрудников ГИБДД. Кряквы, понятное дело, правилами дорожного движения пренебрегли. Пернатые в последнее время вообще стали большими любителями переходить проезжую часть где попало. Пару недель назад утки нарушили правила дорожного движения в центре Владимира. Вежливые водители пропустили утиное семейство, обошлось без жертв.

Полина Тарбеева

Фото: media.search.lt

Видео Антона Молканова