Спасатели освободили застрявшего в вентиляционной вытяжке птенца

Необычная спасательная операция прошла накануне в Коврове. Удалось спасти застрявшего в вентиляционной вытяжке птенца. Жители одной из квартир услышали характерный писк и обратились за помощью. Прибывшим на место спасателям пришлось разобрать конструкцию над газовой плитой. Момент освобождения птенца удалось снять на видео.

— К нам поступило сообщение, что в вентиляционной вытяжке в квартире застряла птица, — рассказал «Призыву» сотрудник поисково-спасательного отряда Коврова Михаил Быков. — Мне сначала показалось, что это не птичка, а мышка. Но доставать в любом случае надо. Разобрали пару деталей, обнаружили там птенца. Он был напуган, кричал, кусался.

Выпускать на волю птенца не стали. На улице без защиты маленькая птичка не выживет. В итоге оставили спасенного пернатого в семье хозяйки квартиры. Внучка обещала о нем позаботиться. Ранее «Призыв» сообщал, что спасатели помогли перейти дорогу уткам.

Полина Тарбеева

Фото и видео группы #заметки спасателя