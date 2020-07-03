Советы травника: все, что вы хотели знать об иван-чае

Незабываемый, всегда разный вкус и невероятно длинный список полезных веществ — все это иван-чай. Но пользу и удовольствие он принесет только при правильном сборе и обработке. Поэтому мы решили спросить настоящего опытного травника Сашу Жежера, как правильно обращаться с иван-чаем. Оказалось, что это совсем несложно!

— Пить и есть надо то, что растет там, где ты живешь. Иван-чай — исконно русский напиток. Первое упоминание о нем в летописях относится к XII веку. Но сейчас так много производителей чая, что выбрать правильный иван-чай очень сложно. Гораздо проще сделать все самостоятельно — только так вы будете уверены, что и собрали, и ферментировали, и храните чай как надо.

Какая польза от иван-чая?

Улучшает состав крови

Очищает организм

Нормализует давление

Улучшает работу ЖКТ

Комплексно влияет на весь организм человека

Как собирать иван-чай?

— Иван-чай вбирает в себя все, что есть в почве. Поэтому первое и важное правило при сборе чая — не собирать его у дорог, мусорных баков, предприятий. К сожалению, производители часто пренебрегают этим правилом. Особенно столичные фирмы — в их регионах просто негде собирать чай.

Растение — это живой организм. Поэтому нужно его уважать. Полностью выдирать иван-чай нельзя. Он просто перестанет расти. Собирать нужно только листья. Держите растение за верхушку стебля, а потом двумя пальцами проведите по нему. Все листочки окажутся у вас в руках.

Собирать иван-чай хорошо после дождя или по росе. Обязательно в дышащий тканевый мешок. Полиэтиленовый пакет — ни в коем случае, листья просто задохнутся там!

И главное! Собирать иван-чай нужно до цветения. На многих ресурсах пишут, что после, но это ложная информация. Дело в том, что до цветения вся сила и все питательные вещества находятся в молодых листочках. После цветения все вещества уходят в цвет. Поэтому самый лучший иван-чай собирается в мае и июне, пока он не успел зацвести.

Как делать чай?

Этап 1. Тканевый мешок, в который вы собрали чай на поле, кладете в более плотный полиэтиленовый мешок. И оставляете его на сутки-двое. Периодически, пару раз в день, можно открывать мешок и перемешивать собранный чай.

Этап 2. После двух суток нужно достать чай из пакета и начать его мять. Не надо использовать никакие специальные роллеры — мните все руками. И снова в пакет, на сутки.

Этап 3. Сушка чая. Я люблю это делать на солнце. Лекарственные травы сушить на солнце нельзя. А вот чай вполне можно. Идеальная температура для сушки — до 40 градусов Цельсия. Есть люди, которые сушат при 90 градусах. Но в этом случае большинство полезных веществ умирают. Максимум, что можно позволить, — это 70 градусов.

Этап 4. После сушки чай нужно поместить в стеклянную банку, где начнется последний этап ферментации. Лучше держать его там не меньше 9 месяцев. Чем дольше, тем лучше.

Как хранить?

— Уже готовый иван-чай нужно хранить в картонных коробках, а никак не в пластиковой таре. Пластик может выделять испарения, которые сделают ваш чай не полезным, а совсем наоборот.

Поверьте, один поход в поле и несколько дней приготовления иван-чая снабдят вашу семью полезным напитком на несколько лет вперед. Так что стоит попробовать!

Юлия Митина

Фото Александра Жежера