Советские магазины Владимира: узнайте их на старых фотографиях

25 июля 2020 года отмечается День работников торговли. Дата праздника плавающая, и приходится она на каждую четвертую субботу июля. Традиция отмечать День работников торговли в середине лета пошла еще с советских времен, а конкретно – с 1966 года. В 1988-м он был перенесен на третье воскресенье марта, но с 2013 года согласно Указу Президента РФ День работников торговли снова отмечают в июле. И уже невозможно представить свою жизнь без магазинов. Мы ходим в торговые центры по выходным и покупаем продукты в супермаркетах после работы. А какие магазины были во времена появления профессионального праздника у нас, во Владимире? Рассмотрите эти советские фотографии и попробуйте узнать городские торговые точки 60 – 80-х годов.

На пересечении каких улиц в 60-х годах находился магазин с такой роскошной клумбой? Мира и Горького Мира и Октябрьского проспекта Горького и проспекта Строителей Правильно! Неправильно! - В каком магазине сделано фотография секции «Игрушки» в 1969 году? «Детском мире» на Октябрьском проспекте Универмаге на ул. Московской (ныне Дворянской) Торговых рядах на ул. III Интернационала (ныне Большая Московская) Правильно! Неправильно! - Как назывался первый торговый комплекс, где в 1972 году под одной крышей разместились магазины кулинарии и промтоварный, почта, парикмахерская, сберкасса, а также приемные пункты по ремонту обуви и химчистки? «Уют» «Сюрприз» «Новинка» Правильно! Неправильно! - В каком книжном магазине сделана эта фотография в 1972 году? На улице Егорова На улице Горького На проспекте Строителей Правильно! Неправильно! - В здании какой гостиницы находился этот гастроном в 1977 году? «Заря» «Клязьма» «Владимир» Правильно! Неправильно! - Что продавалось в магазине «Пионер» на улице III Интернационала (ныне Большая Московская)? Канцтовары Детские книги Одежда и обувь для подростков Правильно! Неправильно! - У какой церкви в историческом центре города располагалась эта булочная в 1977 году? Вознесенской Георгиевской Николо-Кремлевской Правильно! Неправильно! - На какой улице восточного района в 80-е открылся магазин «Владимирец», который должен был торговать продукцией предприятий нашей области? Егорова Растопчина Добросельская Правильно! Неправильно! - На какой улице находился магазинчик, у которого герой Олега Янковского ел батон в фильме «Полёты во сне и наяву»? Сун Ят-сена (ныне 2-я Никольская) Столярова (ныне Летне-Перевозинская) Красного Профинтерна (ныне Георгиевская) Правильно! Неправильно! - Какой специализированный магазин, кроме «Овощи-фрукты», был в этом доме на улице Ворошилова (ныне Верхняя Дуброва) в 80-х годах? «Турист» «Подарки» «Мелодия» Правильно! Неправильно! - Нажмите "Поделиться", чтобы увидеть ваши результаты! Facebook Facebook Просто скажите нам, кто вы, чтобы увидеть ваши результаты! Показать мои результаты >> Советские магазины Владимира: узнайте их на старых фотографиях Я набрал %%score%% из %%total%% Поделитесь своими результатами Facebook Facebook

Фото: pastvu.com