Советские магазины Владимира: узнайте их на старых фотографиях

25 июля 2020 года отмечается День работников торговли. Дата праздника плавающая, и приходится она на каждую четвертую субботу июля. Традиция отмечать День работников торговли в середине лета пошла еще с советских времен, а конкретно – с 1966 года. В 1988-м он был перенесен на третье воскресенье марта, но с 2013 года согласно Указу Президента РФ День работников торговли снова отмечают в июле. И уже невозможно представить свою жизнь без магазинов. Мы ходим в торговые центры по выходным и покупаем продукты в супермаркетах после работы. А какие магазины были во времена появления профессионального праздника у нас, во Владимире? Рассмотрите эти советские фотографии и попробуйте узнать городские торговые точки 60 – 80-х годов.
Фото: pastvu.com
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