Социальные няни помогут семьям с детьми-инвалидами

3,5 тысячи семей, воспитывающих детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, а также 400 малообеспеченным семьям предложат новые формы социальной поддержки. В их числе услуги социальной няни. Для этого будут привлекать волонтёров из числа студентов психолого-педагогического профиля. Они будут оказывать услуги по кратковременному присмотру за детьми.

Семьям Владимирской области также предложат:

– проведение реабилитационных мероприятий для детей с расстройством аутистического спектра и синдромом Дауна в домашних условиях;

– социальное сопровождение семей, заключивших социальный контракт на развитие собственного бизнеса;

– содействие родителям (законным представителям), не имеющим трудового дохода, в прохождении обучения (переобучения) по востребованным на рынке труда профессиям;

– профориентация и обучение детей финансовой грамотности;

– «Семейные программы выходного дня»;

– развитие «Пунктов проката» для предоставления детям-инвалидам и детям с ограниченными возможностями здоровья технических средств реабилитации, не предусмотренных федеральным перечнем.

Новые формы социальной поддержки планируется реализовать в ближайшие два года.

На эти цели регион получил 12,4 миллиона рублей из Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Сейчас власти региона заключают соглашение с Фондом, подготавливаются нормативно-правовые акты, сообщает пресс-служба «Белого дома».

Ранее «Призыв» сообщал, что во Владимирской области стартовала благотворительная акция «Школьный портфель». Она призвана помочь школьникам из многодетных, малообеспеченных семей, а также семей, воспитывающих детей-инвалидов и находящихся в трудной жизненной ситуации, подготовиться к новому учебному году.

Ольга Ефремова

Фото: pulse19.ru