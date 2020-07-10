Сняты ограничения с работы учреждений физкультуры и спорта

Во Владимирской области разрешено возобновить работу спортивным сооружениям (как открытого, так и закрытого типа), физкультурно-оздоровительным комплексам, бассейнам и фитнес-клубам. Но, открыв двери посетителям, они должны соблюдать санитарные нормы, не продавать продукты питания и горячие напитки. И остаются под запретом физкультурные и спортивно-массовые мероприятия.

«Зелёный свет» на работу спортучреждений даны изменениями в указ губернатора от 12.05.2020 № 127 «О приостановлении и ограничении деятельности организаций и индивидуальных предпринимателей».

А вот изменениями в другой свой указ от 17.03.2020 № 38 «О введении режима повышенной готовности» Владимир Сипягин продлил срок ограничительных мер для граждан старше 65 лет. Режим самоизоляции для них продлён, как минимум, до 26 июля. К исключениям относится обращение за медицинской помощью, выгул животных не дальше 100 метров от дома, поход до ближайшего магазина, аптеки. Правда, буквально недавно, в День семьи, любви и верности, сам глава региона и руководство Владимира чествовало людей солидного возраста, проживших в браке по полвека и более. Торжественные церемонии, стало быть, также могут относиться к исключениям. Причем довольно приятным.

Арсений Гулин

Фото «Призыва»

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