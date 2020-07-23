Скончался митрополит Евлогий

Минувшей ночью на 84-м году жизни умер известный архиерей Русской православной церкви митрополит Евлогий (Юрий Васильевич Смирнов), который почти три десятка лет возглавлял Владимирскую епархию, а в последнее время находился на покое. Владыка умер в Алексеевской больнице Москвы после болезни, сообщает Владимирская епархия. Отпевание состоится в Успенском кафедральном соборе Владимира в субботу, 25 июля. Начало божественной литургии – в 8.30, начало отпевания — в 11.00.

«Сегодня (вчера уже) скончался находившийся на покое митрополит Евлогий (Смирнов). Много понес трудов: наместник Данилова монастыря в годы его открытия, наместник Оптиной пустыни также в годы открытия, почти 30 лет архиерей Владимирской епархии. Запомнился мне среди судей Высшего общецерковного суда особой внимательностью к внутреннему состоянию участников судебных дел», — написал в своем канале в Telegram заместитель управляющего делами Московской патриархии епископ Зеленоградский Савва (Тутунов).

Митрополит Евлогий (в миру Юрий Васильевич Смирнов) родился 13 января 1937 года в городе Кемерово, в рабочей семье. Весной 1960 года он был принят в число братии Троице-Сергиевой лавры, а 15 марта 1965 года в ней же пострижен в монахи. С 1973 года преподавал в московских духовных школах литургику, сравнительное и пастырское богословие, в 1978-м возглавил кафедру истории балканских церквей Московской духовной академии (МДА) с присуждением звания профессора церковной истории. 13 августа 1988 года назначен наместником Введенской Оптиной пустыни.

С ноября 1990-го по декабрь 2018 года владыка Евлогий возглавлял Владимирскую кафедру. За усердные труды в 1995 году владыка был возведён в сан архиепископа, а в 2013-м — в сан митрополита. В декабре 2018 года Священный Синод РПЦ удовлетворил прошение митрополита Евлогия об уходе на покой.

Ольга Ефремова

Фото пресс-службы Молодежного отдела Владимирской епархии