Скончались еще трое пациентов с коронавирусом

За прошедшие сутки пополнилась печальная статистика по коронавирусу. Во Владимирской области умерли трое пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19. Таким образом, жертвами болезни с начала пандемии стали 128 человек. Официальный бюллетень регионального оперштаба напоминает, что статистика обновляется только после проведения всех необходимых исследований, т.е. с определенной задержкой. При этом за вчерашний день выздоровели тринадцать человек. За все время инфекцию победили 5126 жителей Владимирской области.

За сутки проведено 987 тестов, 26 — с положительным результатом.

Сейчас, согласно официальной статистике, активными носителями вируса являются 262 человека. Они болеют в данный момент. Еще почти 500 пациентов находятся в стационарах с пневмонией (471) и ОРВИ (25).

Как ранее сообщал «Призыв», за прошедшие сутки выявлены 26 новых случаев коронавируса. Т.е. регион обновил трехмесячный минимум.

Елена Пляскина

Фото: vesti.ua